Суд отменил заочный арест основателя новосибирского холдинга, обвиняемого в мошенничестве
Дело направлено на новое рассмотрение
Новосибирский областной суд отменил решение о заочном аресте основателя крупного новосибирского холдинга Павла Скурихина — его обвиняют в мошенничестве на миллиард рублей.
Информация о том, что областной суд отменил определение Центрального районного суда о заочном аресте основателя «Сибирского аграрного холдинга» Павла Скурихина, содержится в карточке дела на сайте областного суда. Дело направлено на новое рассмотрение.
В декабре его решили арестовать на два месяца после того, как его объявили в международный розыск. Скурихина обвиняют в том, что он похитил миллиард рублей.
В пресс-службе Новосибирского областного суда корреспонденту НГС не смогли объяснить, с чем связано решение о направлении дела на новое рассмотрение. «Эта информация содержится в постановлении суда, мы такой информацией не владеем», — коротко пояснили в пресс-службе.
Следователи предъявили Павлу Скурихину обвинение в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере) и п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба иному владельцу имущества путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившего особо крупный ущерб).
В главном следственном управлении ГУ МВД России по Новосибирской области сообщали, что, по данным следствия, бизнесмен находится за рубежом.
«Скурихин скрывается за пределами России, свободно перемещаясь по территории других государств», — говорили в ведомстве.
В мае 2017 года новосибирский Арбитражный суд освободил основателя «Сибирского аграрного холдинга» (САХО) Павла Скурихина от исполнения обязательств — кредиторы требовали взыскать с него почти 11 млрд руб.
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Дмитрий Здорников
Фото Стаса Соколова