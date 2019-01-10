В СО РАН рассказали о происхождении новосибирского землетрясения

Землетрясение почувствовали на верхних этажах девятиэтажных домов в Искитиме





Алтае-Саянская Геофизическая служба СО РАН рассказала о происхождении землетрясения, которое произошло в Новосибирской области накануне.





Сейсмособытие, которое признали землетрясением, случилось накануне в 18:01 в Искитмском районе. Магнитуда землетрясения по шкале Рихтера составили 4,3.





«Событие, судя по всему, было неглубокое, там достаточно интенсивно ведётся выработка. <…> Больше года назад там по осени тоже было событие магнитудой 4. Я думаю, что это техногенное событие. Вряд ли можно накопить такие энергии работой разреза, поэтому, скорее всего, (здесь где-то заканчиваются отроги салаирского кряжа, рельеф в этих местах присутствует), судя по всему тектонические напряжения небольшие есть. <…> Вывести их из равновесия можно ведением горных работ», — рассказал корреспонденту НГС Алексей Еманов, заместитель директора по науке Алтае-Саянской Геофизической службы СО РАН.





В пресс-службе ГУ МЧС по НСО добавили, со ссылкой на Алтае-Саянской сейсмостанции «данное сейсмособытие было квалифицировано как техногенное землетресение, вызванное, вероятнее всего, обвалом сводов неиспользуемых шахт или выработок со смещением горных пород». На землетрясение пожаловались 7 жителей Искитима, которые были на верхних этажах 9 этажных домов.