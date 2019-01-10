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Полиция задержала в Толмачёво пассажира, который ехал в Москву за двумя килограммами золота

Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы

Всего мужчина незаконно добыл более двух килограммов золота
Всего мужчина незаконно добыл более двух килограммов золота


В новосибрском аэропорту Толмачёво сотрудники линейного отдела полиции задержали мужчину — он хотел продать более двух килограммов незаконно добытого шлихового золота.


Задержанным оказался 39-летний житель Республики Саха (Якутия), сообщили в пресс-службе управления на транспорте по дальневосточному федеральному округу. 


«В ходе предварительного следствия установлено, что летом 2018 года [мужчина] незаконно добыл более двух килограммов шлихового золота. 


Разделил его на 4 части, спрятал в микросхемы, упаковал и попросил знакомых отправить собранные им посылки через почту в Москву», 


— рассказали в пресс-службе транспортной полиции.


Золото мужчина спрятал в посылках с микросхемами
Золото мужчина спрятал в посылках с микросхемами


В ведомстве уточнили, что после этого мужчина планировал приехать в Москву и забрать посылки, а затем продать золото в одном из регионов России. Однако в аэропорту Толмачёво его задержали сотрудники линейного отдела полиции, после чего мужчину доставили в Якутск.


«Он находится под подпиской о невыезде. Во всём сознался, активно сотрудничает со следствием. Насколько я знаю, у него на иждивении находится двое или даже трое детей», — уточнили в пресс-службе.


Следователями Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте возбуждено и направлено в суд уголовное дело, по ч. 1 ст. 191 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальный срок лишения свободы по данной статье — 5 лет.


13 августа в новосибирца отдали под суд за незаконные сделки с золотыми слитками. По версии следствия, тогда мужчина приобрёл у неустановленного лица 11 слитков золота массой свыше 2 кг общей стоимостью почти 6 млн рублей. Позднее суд приговорил новосибирца к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

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