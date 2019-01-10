В Новосибирск вернулись серьёзные пробки: стоят Большевистская и проезд Энергетиков
На Станиславского случилось сразу два ДТП
В Новосибирске вырос уровень пробок — сегодня с утра он оценивался в 7 баллов.
По классификации сервиса Яндекс.Пробки, сегодняшний уровень заторов оценивается как серьёзный. Хотя он не дотягивает до предновогоднего уровня, но уже стал выше, чем накануне утром.
«Максимальная загруженность дорог Новосибирска утром составила 6 баллов, что на 2 балла меньше, чем обычно», — отмечал сервис утром накануне, 9 января.
Сегодня, 10 января, самая большая пробка растянулась по Большевистской.
«В Новосибирске наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. Большевистская улица, от Бугринского моста до Коммунального моста. Длина пробки — 4,2 км», — такой уровень был ещё после 7 утра.
Также сложности новосибирцы испытывают на пути к правому берегу через проезд Энергетиков.
А на улице Станиславского случилось сразу два ДТП.
Также водители застряли на подъезде к Коммунальному мосту
Накануне новосибирцы попали в пробку на Богдана Хмельницкого — там случилась авария с 6 автомобилями.
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Елена Громкова
Фото и архива НГС
Скриншот yandex.ru/maps (1), 2ГИС (2,3)