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В Новосибирск вернулись серьёзные пробки: стоят Большевистская и проезд Энергетиков

На Станиславского случилось сразу два ДТП

Пробки серьёзные, но меньше, чем перед Новым годом
Пробки серьёзные, но меньше, чем перед Новым годом


В Новосибирске вырос уровень пробок — сегодня с утра он оценивался в 7 баллов.


По классификации сервиса Яндекс.Пробки, сегодняшний уровень заторов оценивается как серьёзный. Хотя он не дотягивает до предновогоднего уровня, но уже стал выше, чем накануне утром.


«Максимальная загруженность дорог Новосибирска утром составила 6 баллов, что на 2 балла меньше, чем обычно», — отмечал сервис утром накануне, 9 января.


Сегодня, 10 января, самая большая пробка растянулась по Большевистской.


«В Новосибирске наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. Большевистская улица, от Бугринского моста до Коммунального моста. Длина пробки — 4,2 км», — такой уровень был ещё после 7 утра.


Также сложности новосибирцы испытывают на пути к правому берегу через проезд Энергетиков.


В Новосибирск вернулись серьёзные пробки: стоят Большевистская и проезд Энергетиков


А на улице Станиславского случилось сразу два ДТП.


2ГИС оценивает уровень пробок в 8 баллов
2ГИС оценивает уровень пробок в 8 баллов


Также водители застряли на подъезде к Коммунальному мосту


В Новосибирск вернулись серьёзные пробки: стоят Большевистская и проезд Энергетиков


Накануне новосибирцы попали в пробку на Богдана Хмельницкого — там случилась авария с 6 автомобилями.

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