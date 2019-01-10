Праздник кончился: новосибирцы начали выбрасывать ёлки
Новогодние деревья заметили возле мусорок после длинных выходных
Новосибирцы начали выбрасывать новогодние ёлки — одно из праздничных деревьев заметили у мусорки уже 9 января.
«Первая пошла», — написал в редакцию читатель, который увидел выброшенную ёлку. Автор фото не уточнил место, где сделал снимок.
Продавать ёлки в этом году начали во вторые выходные декабря, всего в городе мэрия согласовала 42 места для елочных базаров.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Только подписчики нашего Telegram-канала получают самые важные новости первыми!
Елена Громкова
Фото читателя НГС