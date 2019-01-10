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Праздник кончился: новосибирцы начали выбрасывать ёлки

Новогодние деревья заметили возле мусорок после длинных выходных

Жители города закончили отмечать Новый год
Жители города закончили отмечать Новый год


Новосибирцы начали выбрасывать новогодние ёлки — одно из праздничных деревьев заметили у мусорки уже 9 января.


«Первая пошла», — написал в редакцию читатель, который увидел выброшенную ёлку. Автор фото не уточнил место, где сделал снимок.


Продавать ёлки в этом году начали во вторые выходные декабря, всего в городе мэрия согласовала 42 места для елочных базаров.

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