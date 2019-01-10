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Защитник ХК «Сибирь» получил травму на игре в Сочи

Неизвестно, когда он сможет вернуться на лёд

В этом сезоне новосибирский защитник забросил 6 шайб в ворота соперников.
В этом сезоне новосибирский защитник забросил 6 шайб в ворота соперников.


Защитник хоккейного клуба «Сибирь» Николай Демидов получил травму на последней игре с ХК «Сочи», которая прошла 7 января.


«Защитник "Сибири" Николай Демидов получил повреждение верхней части тела. Точный срок восстановления пока не определен», — говорится на сайте новосибирского клуба.


В 37 матчах этого сезона игрок забросил шесть шайб и сделал семь результативных передач.


В начале декабря Николай Демидов вместе с Никитой Михайловым был вызван из «Сибири» в олимпийскую сборную, чтобы побороться за кубок Люцерна в Швейцарии. Также в ноябре прошлого года Демидов играл за сборную России на Кубке Германии

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