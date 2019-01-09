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Под Новосибирском случилось землетрясение — его никто не заметил

Магнитуда — 4,4 балла

В Искитимском районе толчки были ощутимыми
В Искитимском районе толчки были ощутимыми


Днем в среду, 9 января, в Искитимском районе Новосибирской области зафиксирована сейсмическая активность. 


«В 14:01 (по московскому времени. — Прим. ред.) в Искитимском районе области произошло землетрясение с эпицентром в 45 км восточнее г. Бердск на глубине 5 км магнитудой 4,4 и интенсивностью 5,0. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении Ситуационно-аналитического центра Минэнерго.


Как пояснили корреспонденту НГС в диспетчерской Минэнерго, сообщение поступило от Геофизической службы РАН. «Мы получили сообщение такого рода <…> Новосибирск в радиус этот попадёт, но я сомневаюсь, что там кто-нибудь что-нибудь чувствовал. <…> Мне уже компания "Газпром" доложила, что у них ничего не случилось, и "Русгидро" доложили, что по их объектам чисто», — пояснил диспетчер.


До Геодезической службы РАН и её филиалов корреспонденту НГС дозвониться не удалось. Однако на сайте Алтае-Саянского филиала оперативное сообщение о сейсмическом событии 9 января есть.


На сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы есть сообщение о сейсмическом событии
На сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы есть сообщение о сейсмическом событии


Жители Бердска землетрясения не заметили. А вот в Искитимском районе толчки ощущались.


«В Усть-Чеме горшки прыгали на окнах», — комментирует местная жительница.


Также, по сообщениям жителей в соцсетях, подземные толчки чувствовались в рабочем посёлке Линёво.


В конце декабря на юге Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,2.

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