«Люди выбегают как из парилки»: супермаркет «Лента» в центре города затопило кипятком

Кипятком затопило супермаркет «Лента» на улице Ленина, 29





Супермаркет «Лента» на улице Ленина, 29 затопило кипятком — об этом в редакцию сообщил читатель.





Видео с инцидентом прислал читатель Андрей. «В "Ленте" прорвало кипяток. Люди выбегают как из парилки. По щиколотку кипятка», — сообщил читатель.









«Там протечка горячей воды, но уже почти всё устранили. Сейчас ведутся работы. Всё подключено. Сейчас пока временно закрыт магазин на неизвестный срок», — пояснил корреспонденту НГС оператор центра информационной поддержки сети «Лента».







Аналогичный случай произошёл 12 декабря в том же магазине, на улице Ленина, 29. Магазин затопило водой, и в него перестали пускать клиентов, хотя часть покупателей ещё оставалась внутри.

