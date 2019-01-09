«Люди выбегают как из парилки»: супермаркет «Лента» в центре города затопило кипятком

По слова читателя, в супермаркете прорвало трубу

Кипятком затопило супермаркет «Лента» на улице Ленина, 29
Кипятком затопило супермаркет «Лента» на улице Ленина, 29


Супермаркет «Лента» на улице Ленина, 29 затопило кипятком — об этом в редакцию сообщил читатель.


Видео с инцидентом прислал читатель Андрей. «В "Ленте" прорвало кипяток. Люди выбегают как из парилки. По щиколотку кипятка», — сообщил читатель.



«Там протечка горячей воды, но уже почти всё устранили. Сейчас ведутся работы. Всё подключено. Сейчас пока временно закрыт магазин на неизвестный срок», — пояснил корреспонденту НГС оператор центра информационной поддержки сети «Лента».


Аналогичный случай произошёл 12 декабря в том же магазине, на улице Ленина, 29. Магазин затопило водой, и в него перестали пускать клиентов, хотя часть покупателей ещё оставалась внутри. 

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