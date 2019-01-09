Зоозащитники во время рейда по Центральному рынку загнали торговца на крышу фургона

Зоозащитники подозревали, что мужчина незаконно торговал собачьим жиром





Группа зоозащитников во время рейда по Центральному рынку Новосибирска загнала одного из торговцев на крышу фургона — они уверяют, что мужчина торговал собачьим жиром.





Информация о том, что активисты фонда помощи животным «На добрые дела» провели рейд по Центральному рынку, появилась на сайте Агенства социальной информации. Как сообщил корреспонденту НГС председатель попечительского совета фонда Глеб Стогниенко, рейд был проведён в поддержку петиции против жестокого обращения с домашними животными.





«С точки зрения закона всё было корректно. Было несколько человек, они мирно проходили по рядам. Был сигнал, что некоторые люди нелегально торгуют собачьим жиром. Зоозащитников это возмутило. Там был молодой человек, он на вежливые просьбы свернуть свой товар и уйти восвояси начал выражать недоумение.





Ребята не выдержали и подошли к нему, наверное, ближе, чем полагается. Дядя испугался и залез на крышу своего дурацкого вагончика», — рассказал Глеб Стогниенко.





Глеб Стогниенко уточнил, что вскоре после этого к зоозащитникам и торговцу подошёл отряд полиции, который патрулировал территорию рынка. «Честь им и хвала, что они никого не задержали, не стали обострять ситуацию. Закон теперь на нашей стороне. У нас теперь появилось хоть какое-то моральное право действовать легально», — заметил Стогниенко.





Как сообщил корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, данный инцидент не регистрировался в сводке происшествий. «Полицейские могли на месте выяснить, есть ли у обеих сторон какие-то претензии друг к другу в плане заявлений.





Раз заявлений никто подавать не стал, то, вероятно, никаких претензий не было», — пояснили в пресс-службе ведомства.





Глеб Стогниенко отметил, что сейчас активисты фонда ведут переговоры с сотрудниками полиции и новосибирским подразделением Сибирского казачьего общества, чтобы проводить рейды совместно.





Случаи жестокого обращения с домашними животными нередки — 7 января в Ленинском районе Новосибирска жители одного из домов усыпили собаку. После этого соседи написали заявление в полицию о жестоком обращении с животными.

