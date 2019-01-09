Выбрали лучшие внедорожники: новосибирцы полюбили корейский Hyundai и японскую Toyota

В Новосибирске хорошо покупают Hyundai Creta и две модели Toyota

Hyundai Creta стоит от 947 000 рублей
Hyundai Creta стоит от 947 000 рублей


За 11 месяцев 2018 года в Новосибирске по продажам лучшей маркой автомобилей в сегменте SUV стала корейская Hyundai. Только модель Creta продана в количестве 735 штук (рост реализации за год на 42,7%), это абсолютный лидер рейтинга.


«На втором месте Chevrolet Niva — 440 штук, на третьем LADA 4X4 — 400 штук, на четвертом "УАЗ Патриот" — 385 штук», — сообщил НГС руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов.


Внедорожники марки Toyota — Land Cruiser Prado и RAV4 — проданы в количестве 340 и 290 штук. В целом эта марка стала второй по востребованности у новосибирцев. Также в топ-10 попали Nissan X-Trail (290 штук) и KIA Sportage (285 штук). 


В целом по стране марка Hyundai также является лучшей в сегменте кроссоверов и внедорожников, в общей сложности продано 90 тысяч машин. Toyota у россиян является четвертой по востребованности (58 тысяч машин). 


Ранее мы сообщали, что в Новосибирске продано 11 внедорожников Mercedes-Benz Geländewagen стоимостью 16 миллионов рублей. 


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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