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Перинатальный центр получил бокс для рожениц с туберкулёзом

Отделение переехало из здания, со скандалом закрывшегося в конце года

В Новосибирской области — около 20–35 беременных пациенток с туберкулёзом в год
В Новосибирской области — около 20–35 беременных пациенток с туберкулёзом в год


В Новосибирской областной больнице открылся родовой бокс для беременных сибирячек и рожениц с туберкулёзом — отделение переехало с правого берега. Два месяца назад акушеры устроили бунт и просили, чтобы их оставили в старом здании. 


Родовой бокс открылся 10 января при перинатальном центре областной больницы — его переезд из Заельцовского района руководство анонсировало ещё в ноябре 2018 года. Тогда же акушеры публично заявили, что считают закрытие отделения на Сухарной «произволом», и пожаловались в прокуратуру. 


После появления на свет дети сибирячек, страдающих туберкулёзом, помещаются в изолятор до заключения врача-фтизиатра
После появления на свет дети сибирячек, страдающих туберкулёзом, помещаются в изолятор до заключения врача-фтизиатра


Новый родильный бокс рассчитан на три койки (всего таких пациенток в Новосибирской области — около 20–35 в год). У него отдельный вход с территории областной больницы, свой лифт, автономная система вентиляции и индивидуальная родовая. По словам руководства больницы, новорождённый ребёнок помещается в изолятор до консультации и заключения врача-фтизиатра. 


Ранее областные власти заявили, что перинатальный центр всё-таки удастся достроить. На фото — глава областного минздрава Константин Хальзов
Ранее областные власти заявили, что перинатальный центр всё-таки удастся достроить. На фото — глава областного минздрава Константин Хальзов


Как подчеркнул главный врач Новосибирской областной больницы Анатолий Юданов, в новом боксе значительно безопаснее, чем в прежнем здании роддома на Сухарной. 


«[Здесь] выполнены специальные ремонтные мероприятия, где созданы замечательные и человеческие, и медицинские условия для оказания любой помощи данной категории пациенток и детей. А если кто-то не был никогда в третьем родильном доме (оттуда переехало отделение. — Прим. ред.) — это надо посмотреть. Это здание столетней давности со всеми вытекающими отсюда последствиями», — отметил главврач. 


Бокс рассчитан всего на три койки
Бокс рассчитан всего на три койки


По оценкам Юданова, переезд с Сухарной в отдельный бокс стоил около 200 тысяч рублей — это деньги облбольницы. 


Что касается сложной ситуации с жалобами сотрудников, которые работали в старом здании, руководство отметило, что сделало предложение перейти в новый бокс всему персоналу — часть из них согласилась, остальные решили работать в других больницах. 


Переезд в облбольницу обошёлся в 200 тысяч рублей 
Переезд в облбольницу обошёлся в 200 тысяч рублей 


Судьба 100-летнего здания на улице Сухарной руководству областной больницы пока неизвестна. Но как ранее отмечали в управлении по госохране объектов культурного наследия, этот дом охраняется государством и не может быть снесён.


Сам перинатальный центр должен в ближайшие годы переехать в здание, стройка которого была заморожена из-за нехватки денег. Однако в этом году власти обещают возобновить строительство центра — он входит в список основных объектов в Новосибирской области, которые решено финансировать

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