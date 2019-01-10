Перинатальный центр получил бокс для рожениц с туберкулёзом
Отделение переехало из здания, со скандалом закрывшегося в конце года
В Новосибирской областной больнице открылся родовой бокс для беременных сибирячек и рожениц с туберкулёзом — отделение переехало с правого берега. Два месяца назад акушеры устроили бунт и просили, чтобы их оставили в старом здании.
Родовой бокс открылся 10 января при перинатальном центре областной больницы — его переезд из Заельцовского района руководство анонсировало ещё в ноябре 2018 года. Тогда же акушеры публично заявили, что считают закрытие отделения на Сухарной «произволом», и пожаловались в прокуратуру.
Новый родильный бокс рассчитан на три койки (всего таких пациенток в Новосибирской области — около 20–35 в год). У него отдельный вход с территории областной больницы, свой лифт, автономная система вентиляции и индивидуальная родовая. По словам руководства больницы, новорождённый ребёнок помещается в изолятор до консультации и заключения врача-фтизиатра.
Как подчеркнул главный врач Новосибирской областной больницы Анатолий Юданов, в новом боксе значительно безопаснее, чем в прежнем здании роддома на Сухарной.
«[Здесь] выполнены специальные ремонтные мероприятия, где созданы замечательные и человеческие, и медицинские условия для оказания любой помощи данной категории пациенток и детей. А если кто-то не был никогда в третьем родильном доме (оттуда переехало отделение. — Прим. ред.) — это надо посмотреть. Это здание столетней давности со всеми вытекающими отсюда последствиями», — отметил главврач.
По оценкам Юданова, переезд с Сухарной в отдельный бокс стоил около 200 тысяч рублей — это деньги облбольницы.
Что касается сложной ситуации с жалобами сотрудников, которые работали в старом здании, руководство отметило, что сделало предложение перейти в новый бокс всему персоналу — часть из них согласилась, остальные решили работать в других больницах.
Судьба 100-летнего здания на улице Сухарной руководству областной больницы пока неизвестна. Но как ранее отмечали в управлении по госохране объектов культурного наследия, этот дом охраняется государством и не может быть снесён.
Сам перинатальный центр должен в ближайшие годы переехать в здание, стройка которого была заморожена из-за нехватки денег. Однако в этом году власти обещают возобновить строительство центра — он входит в список основных объектов в Новосибирской области, которые решено финансировать.
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Мария Морсина
Фото Александра Ощепкова