Новосибирца не пустили в Таиланд из-за штрафа за азартные игры

Ему пришлось перенести поездку

Новосибирец отказывался добровольно платить 25-тысячный штраф
Новосибирец отказывался добровольно платить 25-тысячный штраф


Судебные приставы не пустили в Таиланд 29-летнего новосибирца, который не заплатил уголовный штраф за организацию азартных игр.


«Мужчина не смог пройти пограничный контроль из-за неоплаченного штрафа», — рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.


У пассажира был уголовный штраф в 25 тысяч рублей за то, что он проводил азартные игры «с использованием игрового оборудования вне игорной зоны». В результате приставы ограничили ему право выезда из страны.


«Оказавшись в столь неприятной ситуации, должник предпринял все меры, чтобы как можно скорее освободиться от обязательств. Он погасил задолженность в полном объёме и предоставил квитанцию судебному приставу-исполнителю», — сообщили в УФССП.


Корреспонденту НГС уточнили в ведомстве, что должника остановили в начале этой недели. В итоге он оплатил штраф накануне, 8 января, — ограничение на выезд уже сняли, и сегодня, 9 января, он вылетел в Таиланд.


За 11 месяцев прошлого года приставы наложили ограничение на выезд из РФ 135 тысячам человек.

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