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Полицейские вынесли двух обожжённых людей из горящего дома

Пострадавшие не смогли сами выбраться из огня из-за возраста и травм

Пострадавших на пожаре стариков спасли Андрей Земнухов, Алексей Огиенко, Сергей Пасканов и Никита Мацокин
Пострадавших на пожаре стариков спасли Андрей Земнухов, Алексей Огиенко, Сергей Пасканов и Никита Мацокин


В Новосибирской области полицейские вынесли двух стариков из горящего дома.


Инцидент случился накануне вечером в Бердске.


Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, 8 января около 19:00 экипаж ППС в составе Андрея Земнухова, Алексея Огиенко, Сергея Пасканова и Никиты Мацокина объезжал территорию. Когда полицейские ехали мимо частного сектора, они увидели, что на улице Павлова горит дом.


«Сообщив о возгорании в дежурную часть, полицейские, не дожидаясь прибытия пожарных, разбили окно и проникли в помещение. В горящем доме они обнаружили пожилых мужчину и женщину», — рассказали в пресс-службе.


Корреспонденту НГС в областной полиции пояснили, что пожилая пара не смогла выбраться из горящего дома не только в силу возраста, но и потому что уже успели пострадать от огня. У обоих были ожоги. Полицейским пришлось выносить их через окно.


«Бабушку вынесли, дедушку вынесли. Они уже там задыхались, шок у них был», — рассказали в пресс-службе. 


Чтобы попасть в горящий дом, полицейским пришлось разбить окно
Чтобы попасть в горящий дом, полицейским пришлось разбить окно


Спасённых людей полицейские передали подъехавшим врачам.


В полиции уточнили, что пострадавшая женщина сейчас остаётся в больнице, у второго спасённого ожоги оказались менее значительными — после осмотра врачи его отпустили.


«За добросовестное исполнение служебных обязанностей, проявленное при спасении людей на пожаре, руководством ГУ МВД России по Новосибирской области принято решение о поощрении сотрудников полиции», — добавили в пресс-службе.


Пожар случился на улице Павлова
Пожар случился на улице Павлова



В прошлом месяце новосибирские спасатели наградили ученицу школы № 121 «Академическая» Полину Леденеву, которая вовремя заметила ночной пожар в доме соседа и тем самым спасла ему жизнь.

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