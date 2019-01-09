Полицейские вынесли двух обожжённых людей из горящего дома

Пострадавшие не смогли сами выбраться из огня из-за возраста и травм

Пострадавших на пожаре стариков спасли Андрей Земнухов, Алексей Огиенко, Сергей Пасканов и Никита Мацокин





В Новосибирской области полицейские вынесли двух стариков из горящего дома.







Инцидент случился накануне вечером в Бердске.







Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, 8 января около 19:00 экипаж ППС в составе Андрея Земнухова, Алексея Огиенко, Сергея Пасканова и Никиты Мацокина объезжал территорию. Когда полицейские ехали мимо частного сектора, они увидели, что на улице Павлова горит дом.





«Сообщив о возгорании в дежурную часть, полицейские, не дожидаясь прибытия пожарных, разбили окно и проникли в помещение. В горящем доме они обнаружили пожилых мужчину и женщину», — рассказали в пресс-службе.







Корреспонденту НГС в областной полиции пояснили, что пожилая пара не смогла выбраться из горящего дома не только в силу возраста, но и потому что уже успели пострадать от огня. У обоих были ожоги. Полицейским пришлось выносить их через окно.





«Бабушку вынесли, дедушку вынесли. Они уже там задыхались, шок у них был», — рассказали в пресс-службе.





Чтобы попасть в горящий дом, полицейским пришлось разбить окно





Спасённых людей полицейские передали подъехавшим врачам.







В полиции уточнили, что пострадавшая женщина сейчас остаётся в больнице, у второго спасённого ожоги оказались менее значительными — после осмотра врачи его отпустили.







«За добросовестное исполнение служебных обязанностей, проявленное при спасении людей на пожаре, руководством ГУ МВД России по Новосибирской области принято решение о поощрении сотрудников полиции», — добавили в пресс-службе.







Пожар случился на улице Павлова







