Полицейские вынесли двух обожжённых людей из горящего дома
Пострадавшие не смогли сами выбраться из огня из-за возраста и травм
В Новосибирской области полицейские вынесли двух стариков из горящего дома.
Инцидент случился накануне вечером в Бердске.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, 8 января около 19:00 экипаж ППС в составе Андрея Земнухова, Алексея Огиенко, Сергея Пасканова и Никиты Мацокина объезжал территорию. Когда полицейские ехали мимо частного сектора, они увидели, что на улице Павлова горит дом.
«Сообщив о возгорании в дежурную часть, полицейские, не дожидаясь прибытия пожарных, разбили окно и проникли в помещение. В горящем доме они обнаружили пожилых мужчину и женщину», — рассказали в пресс-службе.
Корреспонденту НГС в областной полиции пояснили, что пожилая пара не смогла выбраться из горящего дома не только в силу возраста, но и потому что уже успели пострадать от огня. У обоих были ожоги. Полицейским пришлось выносить их через окно.
«Бабушку вынесли, дедушку вынесли. Они уже там задыхались, шок у них был», — рассказали в пресс-службе.
Спасённых людей полицейские передали подъехавшим врачам.
В полиции уточнили, что пострадавшая женщина сейчас остаётся в больнице, у второго спасённого ожоги оказались менее значительными — после осмотра врачи его отпустили.
«За добросовестное исполнение служебных обязанностей, проявленное при спасении людей на пожаре, руководством ГУ МВД России по Новосибирской области принято решение о поощрении сотрудников полиции», — добавили в пресс-службе.
В прошлом месяце новосибирские спасатели наградили ученицу школы
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Только подписчики нашего Telegram-канала получают самые важные новости первыми!
Ольга Хмелевская
Фото 54.мвд.рф
Видео предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Новосибирской области