Десятки детей попали в больницу после катания в ледовых городках

По наблюдениям врачей, родители стали внимательнее следить за детьми, которые катаются на горках

Врачи рассказали о травмах, которые получили дети в новосибирских снежных городках во время новогодних каникул, — многие остались с переломами в больнице.







За каникулы с 30 декабря по 8 января тысячи семей побывали с детьми на катках и в ледовых городках, и 37 детям пришлось поехать после катания к травматологу, рассказал корреспонденту НГС главный врач Новосибирской детской больницы скорой помощи Ростислав Заблоцкий.







Из них 17 детей в возрасте от 10 до 14 лет были госпитализированы — значительная часть детей получила компрессионный перелом позвоночника. По словам врача, многие пациенты оказались в больнице из-за катания на надувных ватрушках.







По оценкам Ростислава Заблоцкого, за эти каникулы в больницы поступило меньше детей, чем в предыдущие годы.







«Всё-таки, наверное, за безопасностью детей [владельцы ледовых городков и катков] следят, изготавливают и делают эти городки с учётом прошлых лет и печального опыта прошлых лет, когда этих травм было очень много.





И, конечно же, это внимательность родителей, конечно, она тоже влияет», — отметил главный врач детской больницы скорой помощи.







В Новосибирске были случаи, когда жители получали переломы и в менее очевидных местах для развлечений, — ранее сибирячка повредила спину на горке в аквапарке, а посетительница зоопарка сломала ногу на аттракционе.

