Десятки детей попали в больницу после катания в ледовых городках

Самым опасным развлечением стало катание на «ватрушке»

По наблюдениям врачей, родители стали внимательнее следить за детьми, которые катаются на горках 
По наблюдениям врачей, родители стали внимательнее следить за детьми, которые катаются на горках 

Врачи рассказали о травмах, которые получили дети в новосибирских снежных городках во время новогодних каникул, — многие остались с переломами в больнице.


За каникулы с 30 декабря по 8 января тысячи семей побывали с детьми на катках и в ледовых городках, и 37 детям пришлось поехать после катания к травматологу, рассказал корреспонденту НГС главный врач Новосибирской детской больницы скорой помощи Ростислав Заблоцкий.


Из них 17 детей в возрасте от 10 до 14 лет были госпитализированы — значительная часть детей получила компрессионный перелом позвоночника. По словам врача, многие пациенты оказались в больнице из-за катания на надувных ватрушках.


По оценкам Ростислава Заблоцкого, за эти каникулы в больницы поступило меньше детей, чем в предыдущие годы.


«Всё-таки, наверное, за безопасностью детей [владельцы ледовых городков и катков] следят, изготавливают и делают эти городки с учётом прошлых лет и печального опыта прошлых лет, когда этих травм было очень много. 


И, конечно же, это внимательность родителей, конечно, она тоже влияет», — отметил главный врач детской больницы скорой помощи.


В Новосибирске были случаи, когда жители получали переломы и в менее очевидных местах для развлечений, — ранее сибирячка повредила спину на горке в аквапарке, а посетительница зоопарка сломала ногу на аттракционе.

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