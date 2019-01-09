Новосибирец засел в баре на все праздники и выиграл поездку в Таиланд

Победитель реалити-шоу «Каникулы в Woody» Сергей Алексеев работает охранником





Трое новосибирцев приняли участие в реалити-шоу «Каникулы в Woody» в баре Woody на Коммунистической, 43 — все новогодние праздники они круглые сутки находились под прицелом трёх камер, транслирующих видео в интернет.





По условиям реалити-шоу, двое молодых мужчин и девушка прожили в баре Woody с 1 по 8 января. В эти дни они не выходили из заведения и устраивали в это время вечеринки. Лучшему автору досталась бесплатная путёвка в Таиланд. Круглосуточная трансляция шоу велась в интернете на сайте бара.







«Мы решали ещё, кому достанется путёвка, из каких-то человеческих соображений: кому она нужнее и важнее. <…> Дали [участникам] до дома сходить, помыться, потом сели и всё обсудили и решили», — рассказал корреспонденту НГС куратор реалити-шоу «Каникулы в Woody» Антон Бекетов.







В реалити-шоу приняли участие 20-летний охранник Сергей Алексеев, 24-летняя татуировщица из обеспеченной семьи Дарья Новая и 19-летний аниматор и видеооператор Виталий Коновалов.







По условиям шоу, участники жили все новогодние праздники в баре — за это время каждый был должен придумать интересную вечеринку





Победитель, по словам Антона Бекетова, организовал интерактивную вечеринку с фантами: гость бара выпивал коктейль и на дне стакана обнаруживал фант-задание, которое должен был выполнить.







«Например, одна девушка звонила матери и говорила, что беременна, мы для это останавливали в баре музыку, и все замолкали. <…> Кому-то досталось есть острый перец… Несколько розыгрышей таких было. Коктейли были за счёт заведения», — сообщил Бекетов.







Участница реалити-шоу Дарья Новая организовала вечеринку «Будь здоров!», гости которой могли получить дозу витаминов во фруктах или рассол для поправки здоровья. А Виталий Коновалов придумал вечеринку, в которой посетители бара могли проверить свою интуицию: например, выбрать из двух одинаковых по внешнему виду коктейлей алкогольный.







О том, кто оказался на шоу «Каникулы в Woody» и что участники взяли с собой для жизни в баре, НГС рассказал 3 января.