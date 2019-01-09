Слишком низкие тарифы: УК потребовала от мэрии 2 миллиона за обслуживание старых домов
Мэрия установила плату за содержание помещения, которой коммунальщикам оказалось мало
Одна из управляющих компаний города потребовала мэрию Новосибирска заплатить почти 2 миллиона рублей — в такую сумму коммунальщики оценили свои потери за содержание жилых помещений в посёлке Гвардейском.
Информация о поступивших в адрес мэрии 17 исках общей суммой на 2 миллиона рублей появилась в базе «Электронное правосудие» перед Новым годом. Исковые заявления были направлены управляющей компанией ООО «Энергопрогресс», под управлением которой находится 50 домов в Калининском районе Новосибирска.
Как сообщил корреспонденту НГС генеральный директор ООО «Энергопрогресс» Сергей Данилович, мэрия изначально установила низкую плату за содержание помещений.
«Конечно, если есть разница, есть спор. Вот и всё. [Плата] нанимателям начисляется по цене, установленной мэрией, но если собственники установили иную цену, то они платят иную.
У нас есть государственный жилой фонд, его у нас много — 45%. В результате вот и получается разница», — объяснил Сергей Данилович.
Генеральный директор также отметил, что в досудебном порядке спор решить не удалось.
Как уточнили в пресс-центре мэрии на запрос корреспондента НГС, в декабре от «Энергопрогресса» поступило 39 претензий. «С требованием к мэрии города Новосибирска оплатить разницу платы за содержание жилых помещений в соответствии с пунктом 4 статьи 155 Жилищного кодекса РФ. Вопрос будет решаться в судебном порядке», — говорится в ответе.
В конце сентября 2018 года Арбитражный суд Новосибирской области обязал мэрию Новосибирска платить ежедневно по 10 тысяч рублей жителям дома в Ленинском районе. Позднее мэрия попыталась добиться пересмотра выплат, но суд ей отказал.
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Дмитрий Здорников
Фото google.ru/maps