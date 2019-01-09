Новосибирцы получили в WhatsApp рассылку с жестоким избиением ребёнка
Полиция уже начала проверку этого видео
Жители Новосибирска получили в WhatsApp сообщения с видео, на котором жестоко избивают мальчика.
В редакцию НГС в течение нескольких дней сообщают о рассылке в WhatsApp с этим видео. Все они получили видео продолжительностью в 1 минуту, на котором двое подростков жестоко избивают третьего — бьют его ногами по голове, а также один из них отрабатывает борцовский приём — бросок через плечо. Когда мальчик падает, его поднимают на ноги и продолжают бить. В конце ролика избитый теряет сознание.
К видеофайлу в сообщении прикреплена просьба разослать его дальше. По мнению отправителя, это должно помочь узнать пострадавшего и наказать виновных.
«По данному факту (факту избиения. — Прим. ред.) заявление в полицию в последнее время не поступало. Однако по факту размещения и распространения данного видеоролика в мессенджерах сотрудники полиции проводят проверку с целью установления обстоятельств произошедшего», — прокомментировали рассылку в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В пресс-службе отметили, что полиция выясняет, где было снято это видео.
В конце ноября новосибирцев пугала другая массовая рассылка — о ворах, преследующих детей после школы.
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Елена Громкова
Скриншот видео, которое распространяется через WhatsApp