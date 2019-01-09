Больше сотни водителей попались пьяными на новогодних каникулах

12 водителям грозит уголовная ответственность за езду в пьяном виде

Акция «Нетрезвый водитель» проводилась с 1 по 8 января
Акция «Нетрезвый водитель» проводилась с 1 по 8 января


Госавтоинспекция рассказала, сколько новосибирцев попались автоинспекторам в состоянии алкогольного опьянения на новогодних каникулах.


«С 1 января по 8 января были задержаны 103 водителя в нетрезвом состоянии. Из них 38 человек отказались от прохождения медицинского освидетельствования, 


12 задержаны в нетрезвом виде повторно, они привлечены к уголовной ответственности.


У 58 водителей состояние алкогольного опьянения было установлено», — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.


За езду в пьяном виде водителям грозит лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. Если водитель попадётся на этом нарушении повторно, то это обернётся для него уголовным наказанием — суд может дать нарушителю до 2 лет лишения свободы.


Также в ГИБДД добавили, что новосибирцы могут сообщить о пьяных водителях автоинспекторам по телефонам: 220–70–77, 232–23–21 или 232–85–40.


В канун Нового года инспекторы поймали на дорогах Новосибирска восемь пьяных водителей. 

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