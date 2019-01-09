Холодно и снежно: в Новосибирск идёт похолодание с метелями

В городе похолодает на несколько дней

После похолодания в городе снова потеплеет





Новосибирские синоптики рассказали, какая погода ждет новосибирцев на короткой рабочей неделе: в город идут северные воздушные массы, которые несут с собой похолодание и осадки.





«Сейчас над нами циклон, который проходит по северу Томской области. <…> Завтра утром, 10 января, мы ждём прохождение холодного арктического атмосферного фронта, а в течение дня похолодание распространится и на город. Два дня будет стоять холодная погода», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.





Согласно прогнозу, завтра, 10 января, в Новосибирске ожидается похолодание, которое будет сопровождаться снегопадом и метелью. Ветер будет западный со скоростью 4–9 м/с. В течение дня температура понизится до –21 градуса.





«В последующие двое суток будет холодно. Утром в пятницу, 11 января, ещё возможен небольшой снег, но днём и 12 января будет без осадков. Ветер ослабеет: северо-западный будет переходить в юго-восточный и южный. Его скорость составит 3–9 м/с. Температурный фон ночью 11 января -24…-26 градусов, а в пригороде до -31. Днём температура составит -18…-20 градусов. 12 января, в субботу, ночью температурный фон будет на отметке -20...-22 градуса, в пригороде до -28. Дневные температуры составят -15…-17 градусов», — сообщила Марина Виноградова.





Ранее НГС составил хронику работы новосибирских властей по уборке снега за последние несколько лет — для борьбы с «аномальными» снегопадами чиновники покупают новую технику, придумывают альтернативные правила уборки города и сваливают вину друг на друга.







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