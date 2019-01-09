Холодно и снежно: в Новосибирск идёт похолодание с метелями

В городе похолодает на несколько дней

После похолодания в городе снова потеплеет
После похолодания в городе снова потеплеет


Новосибирские синоптики рассказали, какая погода ждет новосибирцев на короткой рабочей неделе: в город идут северные воздушные массы, которые несут с собой похолодание и осадки.


«Сейчас над нами циклон, который проходит по северу Томской области. <…> Завтра утром, 10 января, мы ждём прохождение холодного арктического атмосферного фронта, а в течение дня похолодание распространится и на город. Два дня будет стоять холодная погода», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.


Согласно прогнозу, завтра, 10 января, в Новосибирске ожидается похолодание, которое будет сопровождаться снегопадом и метелью. Ветер будет западный со скоростью 4–9 м/с. В течение дня температура понизится до –21 градуса.


«В последующие двое суток будет холодно. Утром в пятницу, 11 января, ещё возможен небольшой снег, но днём и 12 января будет без осадков. Ветер ослабеет: северо-западный будет переходить в юго-восточный и южный. Его скорость составит 3–9 м/с. Температурный фон ночью 11 января -24…-26 градусов, а в пригороде до -31. Днём температура составит -18…-20 градусов. 12 января, в субботу, ночью температурный фон будет на отметке -20...-22 градуса, в пригороде до -28. Дневные температуры составят -15…-17 градусов», — сообщила Марина Виноградова.


Ранее НГС составил хронику работы новосибирских властей по уборке снега за последние несколько лет — для борьбы с «аномальными» снегопадами чиновники покупают новую технику, придумывают альтернативные правила уборки города и сваливают вину друг на друга.


Актуальную температуру воздуха и погодные явления с собственной метеостанции НГС всегда можно посмотреть на портале НГС.ПОГОДА.

Прочтений: 4233

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (3)3
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено