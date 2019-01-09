Новосибирцы стали чаще ездить в метро
За прошедший год пассажиропоток значительно вырос, но до рекорда ещё далеко
За 2018 год в новосибирском метро проехали на 2,7 миллиона пассажиров больше, чем годом ранее.
«Количество пассажиров, перевезённых метрополитеном в 2018 году, составило 83 миллиона человек. В 2017 году показатель составлял 80,3 миллиона человек», — сообщается на сайте метрополитена.
Корреспонденту НГС в пресс-службе метро уточнили, что рекордного пассажиропотока новосибирский метрополитен достигал в 1993 году: тогда его услугами за год воспользовались 117,5 миллиона человек.
Среди метрополитенов России по объёму перевозок новосибирский метрополитен занимает третье место после Москвы и Санкт-Петербурга, отмечается в опубликованном отчёте.
В часы пик в новосибирском метро, как и в любом другом, иногда скапливаются огромные очереди. Осенью прошлого года на станции метро «Площадь Ленина» появились новые турникеты. С 1 декабря прошлого года в новосибирском метро подорожал проезд.
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова