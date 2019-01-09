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То, что все пропустили: НГС собрал главные новости Новосибирска за длинные выходные

НГС собрал самые важные новости Новосибирска прошедших длинных выходных

Новогодние праздники закончились итогами фестиваля снежных скульптур
Новогодние праздники закончились итогами фестиваля снежных скульптур


В Новосибирске закончились первые длинные выходные — НГС подводит итоги того, что происходило в городе с 30 декабря по 8 января.


Если вы за прошедшие 10 дней не читали новости, сейчас хороший шанс узнать, что вы могли пропустить.


1. Снос дома на Каменской


На этих праздниках город лишился старейшего дома-коммуны на Каменской, 18. Работы по его сносу начались 5 января в 9:00, примерно в это же время к Каменской подъехал историк архитектуры конструктивизма Олег Викторович — он потребовал у строителей остановить снос и вызвал на место полицию. Примерно в 9:50 на место приехали сотрудники полиции и приказали: «Прекратить немедленно снос». 


Но днём строители продолжили ломать здание старого дома. НГС вёл трансляцию с места событий.



2. Скидка на проезд


Начиная с 1 января пассажирам в новосибирском транспорте вернулась скидка в 1 рубль при поездке по ЕТК. Также к скидкам при пересадке на метро по карте «ЕТК-онлайн» подключились новые трамваи.


3. Кучи мусора


Не обошли новосибирцев и бытовые проблемы — читатели массово жаловались в редакцию на то, что из их дворов не вывозят мусор. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время официального объезда районов прокомментировал ситуацию


«Потому что у нас было большое напряжение, мы готовились тщательно именно к Новому году в связи со сменой системы управления, в целом по стране и у нас в городе, — пояснил Анатолий Локоть. — Мы готовились и резервные варианты просчитывали, как это будет. На самом деле проблемные места в городе есть, но на фоне большого количества производимого мусора, особенно в праздничные и предпраздничные дни, проблема оказалась значительно меньше, чем мы ожидали». 


4. Рейсы из Новосибирска


Росавиация утвердила список субсидированных маршрутов на 2019 год — 19 из них будут отправляться из Новосибирска.


С начала года большую часть из них будет выполнять авиакомпания «Сибирь» — это рейсы до Улан-Удэ, Перми, Ноябрьска, Нового Уренгоя, Новокузнецка, Нижневартовска, Надыма и Когалыма. 


5. Владислав Третьяк и каток


Перед Новым годом Владислав Третьяк похвалил каток, который строят в Новосибирске. Президент Федерации хоккея России считает, что Новосибирск давно заслуживает новый стадион.


6. Кот и енот


И, конечно, на новогодних праздниках не обошлось без историй с животными. В канун Нового года в Новосибирск прилетел котёнок Ёши из Китая.


Его история стала известна после того, как один из волонтёров был в командировке и нашёл котёнка возле отеля в Китае и решил спасти его. Чтобы перевезти кота, волонтёры собирали деньги, оформляли документы и чипировали его.


Котику нашли попутчика, и теперь он в Сибири.


Котику Ёши сейчас 7 месяцев
Котику Ёши сейчас 7 месяцев


Также новосибирцев порадовали спасатели МАСС, которые приютили и спасли енота с улицы Сиреневой. Как пояснили специалисты службы, спасателей пришлось вызвать, поскольку животное выбралось из клетки и бегало по квартире.


«Самостоятельно хозяин изловить его не может, так как енот ведёт себя агрессивно и укусил хозяина при попытке поймать», — отметили в МАСС.


Енота поймали спасатели — он кусался и бегал по квартире
Енота поймали спасатели — он кусался и бегал по квартире


7. Фестиваль снежных скульптур


А в последний день праздничных выходных в Новосибирске подвели итоги фестиваля снежных скульптур. В этом году новосибирцы завоевали награду за третье место с композицией «Арлекин».


Новосибирцам досталось третье место
Новосибирцам досталось третье место


Больше фотографий с фестиваля можно посмотреть по этой ссылке

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