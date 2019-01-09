То, что все пропустили: НГС собрал главные новости Новосибирска за длинные выходные

Новогодние праздники закончились итогами фестиваля снежных скульптур





В Новосибирске закончились первые длинные выходные — НГС подводит итоги того, что происходило в городе с 30 декабря по 8 января.





Если вы за прошедшие 10 дней не читали новости, сейчас хороший шанс узнать, что вы могли пропустить.





1. Снос дома на Каменской





На этих праздниках город лишился старейшего дома-коммуны на Каменской, 18. Работы по его сносу начались 5 января в 9:00, примерно в это же время к Каменской подъехал историк архитектуры конструктивизма Олег Викторович — он потребовал у строителей остановить снос и вызвал на место полицию. Примерно в 9:50 на место приехали сотрудники полиции и приказали: «Прекратить немедленно снос».





Но днём строители продолжили ломать здание старого дома. НГС вёл трансляцию с места событий.









2. Скидка на проезд







Начиная с 1 января пассажирам в новосибирском транспорте вернулась скидка в 1 рубль при поездке по ЕТК. Также к скидкам при пересадке на метро по карте «ЕТК-онлайн» подключились новые трамваи.





3. Кучи мусора





Не обошли новосибирцев и бытовые проблемы — читатели массово жаловались в редакцию на то, что из их дворов не вывозят мусор. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время официального объезда районов прокомментировал ситуацию.





«Потому что у нас было большое напряжение, мы готовились тщательно именно к Новому году в связи со сменой системы управления, в целом по стране и у нас в городе, — пояснил Анатолий Локоть. — Мы готовились и резервные варианты просчитывали, как это будет. На самом деле проблемные места в городе есть, но на фоне большого количества производимого мусора, особенно в праздничные и предпраздничные дни, проблема оказалась значительно меньше, чем мы ожидали».





4. Рейсы из Новосибирска







Росавиация утвердила список субсидированных маршрутов на 2019 год — 19 из них будут отправляться из Новосибирска.







С начала года большую часть из них будет выполнять авиакомпания «Сибирь» — это рейсы до Улан-Удэ, Перми, Ноябрьска, Нового Уренгоя, Новокузнецка, Нижневартовска, Надыма и Когалыма.







5. Владислав Третьяк и каток





Перед Новым годом Владислав Третьяк похвалил каток, который строят в Новосибирске. Президент Федерации хоккея России считает, что Новосибирск давно заслуживает новый стадион.





6. Кот и енот





И, конечно, на новогодних праздниках не обошлось без историй с животными. В канун Нового года в Новосибирск прилетел котёнок Ёши из Китая.





Его история стала известна после того, как один из волонтёров был в командировке и нашёл котёнка возле отеля в Китае и решил спасти его. Чтобы перевезти кота, волонтёры собирали деньги, оформляли документы и чипировали его.







Котику нашли попутчика, и теперь он в Сибири.





Котику Ёши сейчас 7 месяцев





Также новосибирцев порадовали спасатели МАСС, которые приютили и спасли енота с улицы Сиреневой. Как пояснили специалисты службы, спасателей пришлось вызвать, поскольку животное выбралось из клетки и бегало по квартире.





«Самостоятельно хозяин изловить его не может, так как енот ведёт себя агрессивно и укусил хозяина при попытке поймать», — отметили в МАСС.





Енота поймали спасатели — он кусался и бегал по квартире





7. Фестиваль снежных скульптур





А в последний день праздничных выходных в Новосибирске подвели итоги фестиваля снежных скульптур. В этом году новосибирцы завоевали награду за третье место с композицией «Арлекин».





Новосибирцам досталось третье место





Больше фотографий с фестиваля можно посмотреть по этой ссылке.