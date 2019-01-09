Под мостом через речку в Кировском районе появилась свалка строительного мусора

Стихийную свалку устроили в водоохранной зоне

Свалка из картонных коробок с пластиковыми бутылками внутри появилась накануне
Свалка из картонных коробок с пластиковыми бутылками внутри появилась накануне


Под мостом на улице Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе Новосибирска появилась стихийная свалка — местные жители утверждают, что строительный мусор там сбрасывают регулярно.


Сообщение о стихийной свалке строительного мусора в редакцию НГС прислала читательница Олеся.


Под мостом выбросили несколько десятков коробок
Под мостом выбросили несколько десятков коробок


«Это мост над речкой Тула, [который можно увидеть], не доезжая до площади Сибиряков-Гвардейцев <...>. Там частный сектор. Долгострой ещё стоит. Свалка прям под мостом находится. <…> Там просто горы строительного мусора, который уже не первый год туда сваливается. А гора коробок появилась буквально несколько дней назад. Там везде есть таблички "Водоохранная зона", но они завалены снегом», — рассказала корреспонденту НГС читательница Олеся, прикрепив к своему сообщению несколько фотографий.


По её словам, строительный мусор под мостом выкидывается регулярно и местные жители пытались добиться реакции властей.


Свалку устроили под мостом через речку Тулу в Кировском районе города
Свалку устроили под мостом через речку Тулу в Кировском районе города


«В итоге никакой реакции мы не добились. <...> В коробках этих были пятилитровые бутылки из-под этилового спирта», — добавила читательница.


Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой прокомментировать, кто отвечает за уборку свалки и какие меры будут предприняты для её устранения. На момент публикации ответ в редакцию НГС не поступил. 


Внутри коробок были пятилитровые бутылки из-под этилового спирта для медицинских нужд
Внутри коробок были пятилитровые бутылки из-под этилового спирта для медицинских нужд


Осенью в Советском районе очевидцы нашли свалку опасных ламп, многие из которых были разбиты. А с 1 января 2019 года новосибирские чиновники подняли тарифы на вывоз мусора.

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