Историки показали фото первого катка Новосибирска — на коньках катались и основатели города

Григорий Моисеевич Будагов справа от женщины с белым бантом





Историки Музея Новосибирска показали фотографию одного из первых катков Новосибирска — он располагался на левом берегу Оби в селе Кривощёково, где в конце XIX века жили инженеры и строители.





Фотография сделана неким В.П. Фёдоровским в феврале 1895 года, а среди катающихся запечатлён инженер Григорий Моисеевич Будагов, один из руководителей строительства первого железнодорожного моста через Обь.





«Это год, когда Будагов уехал — в 1893-м приехал, а в 1895-м уехал. Остальные лица — частично подписаны, но фамилий известных нет. Это люди, с которыми он работал. Дом у Будагова был в селе Кривощёково, а на Большевистской — контора. На левом берегу было вполне состоявшееся поселение. Фотография показательная: города самого не было, но был каток, где интеллигентная публика каталась. Были и барышни на конёчках», — рассказала директор Музея Новосибирска Елена Щукина.





Как пояснила Елена Щукина, фотоальбом с фотографиями первых лет Новосибирска музей приобрёл недавно у частного лица, у которого он хранился около 10 лет.





Прошлым летом Новосибирск посетила правнучка Григория Будагова — Евгения Кучеренко рассказала о непростой судьбе сына известного инженера и как сложилась жизнь всех потомков Григория Моисеевича.