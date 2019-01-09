летопись

Историки показали фото первого катка Новосибирска — на коньках катались и основатели города

Инженер Григорий Будагов строил мост через Обь и катался на коньках

Григорий Моисеевич Будагов справа от женщины с белым бантом
Григорий Моисеевич Будагов справа от женщины с белым бантом


Историки Музея Новосибирска показали фотографию одного из первых катков Новосибирска — он располагался на левом берегу Оби в селе Кривощёково, где в конце XIX века жили инженеры и строители. 


Фотография сделана неким В.П. Фёдоровским в феврале 1895 года, а среди катающихся запечатлён инженер Григорий Моисеевич Будагов, один из руководителей строительства первого железнодорожного моста через Обь. 


«Это год, когда Будагов уехал — в 1893-м приехал, а в 1895-м уехал. Остальные лица — частично подписаны, но фамилий известных нет. Это люди, с которыми он работал. Дом у Будагова был в селе Кривощёково, а на Большевистской — контора. На левом берегу было вполне состоявшееся поселение. Фотография показательная: города самого не было, но был каток, где интеллигентная публика каталась. Были и барышни на конёчках», — рассказала директор Музея Новосибирска Елена Щукина. 


Как пояснила Елена Щукина, фотоальбом с фотографиями первых лет Новосибирска музей приобрёл недавно у частного лица, у которого он хранился около 10 лет.


Прошлым летом Новосибирск посетила правнучка Григория Будагова — Евгения Кучеренко рассказала о непростой судьбе сына известного инженера и как сложилась жизнь всех потомков Григория Моисеевича.

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