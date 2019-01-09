«Палатки портили внешний вид площади»: рядом с ГУМом закрыли многолетнюю ярмарку

От ярмарки остались только мешки с мусором, которые должны убрать в ближайшее время





Вечером 8 января были демонтированы все торговые палатки перед ГУМом в Ленинском районе Новосибирска. В самом торговом центре говорят, что ярмарка «портила внешний вид площади».







В администрации ТЦ объяснили своё решение тем, что палатки «портили внешний вид площади»





Убирать палатки перед торговым центром начали вечером во вторник. К утру среды, 9 января, здесь остались только горы мусора и остатки товара, упакованного в большие клеенчатые сумки, которые охранял одинокий торговец. Многочисленных киосков, которые появились здесь в последние годы, демонтаж не коснулся.







Ярмарка перед ГУМом стала постоянной с 2014 года





Площадка перед ГУМом принадлежит торговому центру — места для торговли здесь сдавали владельцы ТЦ. Как сообщили корреспонденту НГС в администрации ГУМа, ярмарка была ликвидирована по её инициативе. «Палатки портили внешний вид площади, и мы не стали продлевать им аренду. Другим способом компенсируем свои финансовые потери», — сообщил директор ГУМа Дмитрий Куклин.







Так тротуар и пространство перед ГУМом выглядели ещё в 2011 году





Торговые ряды вдоль тротуара перед ГУМом появились около 5 лет назад. Сначала это были временные ярмарки, но потом палаточная ярмарка стала постоянной. Торговля велась здесь круглый год, даже в морозы. На ночь товар отсюда зачастую не вывозился, оставаясь внутри тентов.







Площадь Карла Маркса в последнее время начала преображаться. Так, во второй половине прошлого года здесь возобновились работы на площадке недостроенной гостиницы «Турист». К концу года строители даже успели демонтировать с нёё железобетонные облицовочные плиты — их собираются заменить более лёгкими стеклопакетами.