«Палатки портили внешний вид площади»: рядом с ГУМом закрыли многолетнюю ярмарку

С площади Карла Маркса перед ГУМом исчезли торговые палатки

От ярмарки остались только мешки с мусором, которые должны убрать в ближайшее время
От ярмарки остались только мешки с мусором, которые должны убрать в ближайшее время


Вечером 8 января были демонтированы все торговые палатки перед ГУМом в Ленинском районе Новосибирска. В самом торговом центре говорят, что ярмарка «портила внешний вид площади».


В администрации ТЦ объяснили своё решение тем, что палатки «портили внешний вид площади»
В администрации ТЦ объяснили своё решение тем, что палатки «портили внешний вид площади»


Убирать палатки перед торговым центром начали вечером во вторник. К утру среды, 9 января, здесь остались только горы мусора и остатки товара, упакованного в большие клеенчатые сумки, которые охранял одинокий торговец. Многочисленных киосков, которые появились здесь в последние годы, демонтаж не коснулся.


Ярмарка перед ГУМом стала постоянной с 2014 года
Ярмарка перед ГУМом стала постоянной с 2014 года


Площадка перед ГУМом принадлежит торговому центру — места для торговли здесь сдавали владельцы ТЦ. Как сообщили корреспонденту НГС в администрации ГУМа, ярмарка была ликвидирована по её инициативе. «Палатки портили внешний вид площади, и мы не стали продлевать им аренду. Другим способом компенсируем свои финансовые потери», — сообщил директор ГУМа Дмитрий Куклин.


Так тротуар и пространство перед ГУМом выглядели ещё в 2011 году
Так тротуар и пространство перед ГУМом выглядели ещё в 2011 году


Торговые ряды вдоль тротуара перед ГУМом появились около 5 лет назад. Сначала это были временные ярмарки, но потом палаточная ярмарка стала постоянной. Торговля велась здесь круглый год, даже в морозы. На ночь товар отсюда зачастую не вывозился, оставаясь внутри тентов.


Площадь Карла Маркса в последнее время начала преображаться. Так, во второй половине прошлого года здесь возобновились работы на площадке недостроенной гостиницы «Турист». К концу года строители даже успели демонтировать с нёё железобетонные облицовочные плиты — их собираются заменить более лёгкими стеклопакетами. 

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