Бывшего главу Кировского района взяли на работу в областное правительство

Андрей Гончаров назначен на новую должность с 9 января





Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назначил Андрея Гончарова и.о. министра промышленности Новосибирской области.





«С сегодняшнего дня А. А. Гончаров назначен и.о. министра промышленности, торговли и развития предпринимательства. Губернатор официально представил его на оперативном совещании», — сообщили НГС в областном правительстве.





Бывший министр Николай Симонов покинул свой пост в начале декабря. О том, что Андрей Гончаров перейдёт на работу в областное правительство, было известно ещё в конце декабря. Мэр Анатолий Локоть объяснил, что увольнение Гончарова из мэрии было запланировано давно. Аварию на Расточке, которая произошла накануне кадровых перестановок, Локоть назвал «дембельским аккордом» теперь уже бывшего главы Кировского района.