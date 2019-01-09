«Тойота» врезалась во встречную «Хонду» в Первомайском районе: пострадали двое

В аварии пострадал водитель «Тойоты» и пассажирка «Хонды»





Вечером 8 января на улице Аксёнова в Первомайском районе Новосибирска столкнулись автомобили Toyota и Honda — в аварии пострадали два человека.





По информации Госавтоинспекции, ДТП случилось около 20:30 недалеко от дома № 7 к. 2.





«29-летний водитель автомобиля Toyota Vitz следовал по улице Баганская со стороны улицы Нахимова в сторону Аксёнова и в пути следования <…> совершил столкновение с автомобилем Honda Stepwgn, который следовал во встречном направлении», — рассказали корреспонденту НГС в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.





По сообщению автоинспекторов, в аварии пострадал водитель «Тойоты», который получил ушибленную рану головы. Травмы также получила и 28-летняя пассажирка «Хонды»: её с переломом правой ноги доставили в больницу.





Накануне на автодороге Р-254 «Иртыш» легковая машина Mazda вылетела на встречку и столкнулась с фурой MAN: от полученных травм водитель легковушки скончался на месте.

