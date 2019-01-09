Пешеход решил перебежать трассу и погиб под колёсами «Сузуки»

В ГИБДД напомнили, что пешеходам стоит носить светоотражающие элементы, чтобы водители смогли заметить их в темноте





В ночь на среду, 9 января, на трассе Р-254 «Иртыш» в Новосибирской области случилось смертельное ДТП с участием пешехода: он перебегал дорогу и попал под колёса «Сузуки».





Происшествие случилось в 4:20 на 1148-м километре трассы в Барабинском районе, рассказала корреспонденту НГС сотрудник отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Новосибирской области Евгения Табатчикова.





«Женщина-водитель, управляя автомобилем "Сузуки Гранд Витара", двигалась по автодороге Р-254 "Иртыш" со стороны города Омска в направлении Новосибирска и в пути следования <...> совершила наезд на пешехода, перебегавшего проезжую часть. От полученных травм 46-летний мужчина скончался на месте происшествия до прибытия экипажа скорой помощи», — описали происшествие в отделении пропаганды.







Как уточнила Евгения Табатчикова, ДТП случилось на неосвещённом участке трассы, а пешеход был в тёмной одежде без светоотражающих элементов. В обстоятельствах случившегося разбирается полиция.





В прошлом месяце суд решил выпустить из колонии-поселения водителя «Ниссана», который насмерть сбил 64-летнюю женщину на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» — в заключении он провёл всего несколько месяцев.

