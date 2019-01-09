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Новосибирцы встали в пробку на Богдана Хмельницкого из-за массовой аварии

По сообщениям очевидцев, в аварии сошлись шесть автомобилей

Пробка растянулась почти на два километра
Пробка растянулась почти на два километра


Утром 9 января на улице Богдана Хмельницкого в Калининском районе Новосибирска столкнулись несколько автомобилей — из-за аварии образовалась глухая пробка.


По информации очевидцев в социальных сетях, в аварии сошлись 6 автомобилей, которые практически полностью парализовали движение по улице в сторону площади Калинина.


Согласно сервису Яндекс.Пробки, скорость движения автомобилей в заторе не превышает 2 км/ч. Также серьёзные пробки собрались на улицах Объединения, Дунаевского и Тайгинской. В целом уровень пробок в городе оценивается в 6 баллов. 


Скорость машин в потоке не превышает 2 км/ч
Скорость машин в потоке не превышает 2 км/ч


Накануне на автодороге Р-254 «Иртыш» легковая машина Mazda вылетела на встречку и столкнулась с фурой MAN: от полученных травм водитель легковушки скончался на месте. 

Прочтений: 9003

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