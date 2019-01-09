Новосибирцы встали в пробку на Богдана Хмельницкого из-за массовой аварии

По сообщениям очевидцев, в аварии сошлись шесть автомобилей

Пробка растянулась почти на два километра





Утром 9 января на улице Богдана Хмельницкого в Калининском районе Новосибирска столкнулись несколько автомобилей — из-за аварии образовалась глухая пробка.





По информации очевидцев в социальных сетях, в аварии сошлись 6 автомобилей, которые практически полностью парализовали движение по улице в сторону площади Калинина.





Согласно сервису Яндекс.Пробки, скорость движения автомобилей в заторе не превышает 2 км/ч. Также серьёзные пробки собрались на улицах Объединения, Дунаевского и Тайгинской. В целом уровень пробок в городе оценивается в 6 баллов.







Скорость машин в потоке не превышает 2 км/ч





Накануне на автодороге Р-254 «Иртыш» легковая машина Mazda вылетела на встречку и столкнулась с фурой MAN: от полученных травм водитель легковушки скончался на месте.

