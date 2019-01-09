подробности

Математику из Новосибирска вручили медаль СО РАН

Доктор физико-математических наук Лариса Максимова получила награду за вклад в математику

Доктор физико-математических наук Лариса Максимова работает в ИМ СО РАН
Доктор физико-математических наук Лариса Максимова работает в ИМ СО РАН


Математик Лариса Максимова из Института математики им. С. Л. Соболева СО РАН получила медаль «За выдающийся вклад в математику».

Сообщение об этом появилось на официальном сайте СО РАН 9 января. По информации пресс-службы СО РАН, решение о вручении медали принял учёный совет института.

Согласно протоколу заседания учёного совета, также золотые медали за вклад в математику получили зарубежный учёный Дов М. Габбай и математик Виталий Бердышев.

В феврале прошлого года Министерство образования и науки России подвело итоги конкурса проектов для реализации Национальной технологической инициативы — учёные Новосибирского технического университета получили 51 миллион рублей.

Прочтений: 987

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (1)1
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено