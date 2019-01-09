Математику из Новосибирска вручили медаль СО РАН

Математик Лариса Максимова из Института математики им. С. Л. Соболева СО РАН получила медаль «За выдающийся вклад в математику». Сообщение об этом появилось на официальном сайте СО РАН 9 января. По информации пресс-службы СО РАН, решение о вручении медали принял учёный совет института. Согласно протоколу заседания учёного совета, также золотые медали за вклад в математику получили зарубежный учёный Дов М. Габбай и математик Виталий Бердышев. В феврале прошлого года Министерство образования и науки России подвело итоги конкурса проектов для реализации Национальной технологической инициативы — учёные Новосибирского технического университета получили 51 миллион рублей .

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Александр Сильченко

Фото из архива НГС

