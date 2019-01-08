МВД России: Новосибирск вошел в лидеры по числу фальшивомонетчиков
Самой популярной у мошенников стала купюра номиналом 5 тысяч рублей
За прошедший год в Новосибирске было зарегистрировано наибольшее количество преступлений по статье 186 УК РФ — об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство внутренних дел России.
Кроме Новосибирска в список попали Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край, Нижегородская, Тульская, Волгоградская и Ростовская области.
Представитель МВД отметил, что самой популярной у мошенников стала купюра номиналом 5 тысяч рублей. Всего с начала прошлого года было изъято около 30-ти тысяч поддельных банкнот и монет Банка России, а также зарубежных денежных знаков.
Справка: статья 186 УК РФ — «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».
У НГС есть подробная инструкция, как распознать поддельные купюры. Её опубликовали после массового вброса в банкоматы фальшивых пятитысячных купюр.
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Маша Вьюн
Фото Ольга Бурлакова / НГС