МВД России: Новосибирск вошел в лидеры по числу фальшивомонетчиков

Самой популярной у мошенников стала купюра номиналом 5 тысяч рублей

Всего с начала прошлого года было изъято около 30-ти тысяч поддельных банкнот и монет





За прошедший год в Новосибирске было зарегистрировано наибольшее количество преступлений по статье 186 УК РФ — об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство внутренних дел России.





Кроме Новосибирска в список попали Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край, Нижегородская, Тульская, Волгоградская и Ростовская области.





Представитель МВД отметил, что самой популярной у мошенников стала купюра номиналом 5 тысяч рублей. Всего с начала прошлого года было изъято около 30-ти тысяч поддельных банкнот и монет Банка России, а также зарубежных денежных знаков.





Справка: статья 186 УК РФ — «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».





У НГС есть подробная инструкция, как распознать поддельные купюры. Её опубликовали после массового вброса в банкоматы фальшивых пятитысячных купюр.