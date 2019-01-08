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Дети устроили гонки на голубоглазых собаках

Праздничные катания провели в микрорайоне Шлюз

Мероприятие организовали жители Шлюза
Мероприятие организовали жители Шлюза


Днём 8 января жители Шлюза в Советском районе Новосибирска организовали для детей и взрослых катание на собачьих упряжках — на мероприятие собрались около 70 детей.


Покататься на собачьих упряжках собрались около 70 детей
Покататься на собачьих упряжках собрались около 70 детей


Как рассказала корреспонденту НГС организатор мероприятия Светлана Каверзина, мероприятие проводилось совместно с приходом в честь Благовещения Пресвятой Богородицы.


На упряжках катали только детей
На упряжках катали только детей


«У нас в микрорайоне жители очень дружат с нашим приходом. Такие праздники, как Рождество, мы считаем фольклорными и отмечаем вместе. <…> Мы, как жители, организовали для детей покатушки на собачьих упряжках. Это как продолжение фольклорного рождественского праздника. Было около 70 детей и плюс родители. Дети были в возрасте до 13 лет. Была одна нарта и две смены, две упряжки. Полтора часа мероприятие длилось», — рассказала корреспонденту НГС организатор Светлана Каверзина.


Мероприятие длилось полтора часа
Мероприятие длилось полтора часа


По её словам, на упряжках катались исключительно дети, а само мероприятие длилось полтора часа. Детей поили горячим чаем и кормили сладостями. 


Всех желающих поили горячим чаем и угощали сладостями
Всех желающих поили горячим чаем и угощали сладостями


Катания на упряжках проводилось в честь празднования Рождества
Катания на упряжках проводилось в честь празднования Рождества


Ранее стало известно, что в Новосибирске определили победителей традиционного фестиваля снежной скульптуры. В этом году новосибирцы завоевали награду за третье место с композицией «Арлекин».

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