Дети устроили гонки на голубоглазых собаках

Мероприятие организовали жители Шлюза





Днём 8 января жители Шлюза в Советском районе Новосибирска организовали для детей и взрослых катание на собачьих упряжках — на мероприятие собрались около 70 детей.





Покататься на собачьих упряжках собрались около 70 детей





Как рассказала корреспонденту НГС организатор мероприятия Светлана Каверзина, мероприятие проводилось совместно с приходом в честь Благовещения Пресвятой Богородицы.





На упряжках катали только детей





«У нас в микрорайоне жители очень дружат с нашим приходом. Такие праздники, как Рождество, мы считаем фольклорными и отмечаем вместе. <…> Мы, как жители, организовали для детей покатушки на собачьих упряжках. Это как продолжение фольклорного рождественского праздника. Было около 70 детей и плюс родители. Дети были в возрасте до 13 лет. Была одна нарта и две смены, две упряжки. Полтора часа мероприятие длилось», — рассказала корреспонденту НГС организатор Светлана Каверзина.





Мероприятие длилось полтора часа





По её словам, на упряжках катались исключительно дети, а само мероприятие длилось полтора часа. Детей поили горячим чаем и кормили сладостями.





Всех желающих поили горячим чаем и угощали сладостями





Катания на упряжках проводилось в честь празднования Рождества





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