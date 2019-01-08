Дети устроили гонки на голубоглазых собаках
Праздничные катания провели в микрорайоне Шлюз
Днём 8 января жители Шлюза в Советском районе Новосибирска организовали для детей и взрослых катание на собачьих упряжках — на мероприятие собрались около 70 детей.
Как рассказала корреспонденту НГС организатор мероприятия Светлана Каверзина, мероприятие проводилось совместно с приходом в честь Благовещения Пресвятой Богородицы.
«У нас в микрорайоне жители очень дружат с нашим приходом. Такие праздники, как Рождество, мы считаем фольклорными и отмечаем вместе. <…> Мы, как жители, организовали для детей покатушки на собачьих упряжках. Это как продолжение фольклорного рождественского праздника. Было около 70 детей и плюс родители. Дети были в возрасте до 13 лет. Была одна нарта и две смены, две упряжки. Полтора часа мероприятие длилось», — рассказала корреспонденту НГС организатор Светлана Каверзина.
По её словам, на упряжках катались исключительно дети, а само мероприятие длилось полтора часа. Детей поили горячим чаем и кормили сладостями.
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Александр Сильченко
Фото Алексея Танюшина