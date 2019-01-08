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Новосибирских военных начали кормить бутербродами и карамелью из-за морозов

Для поддержания иммунитета солдатам выдают лук и чеснок

В рацион солдат включили витаминные соки
В рацион солдат включили витаминные соки


Новосибирских военных начали кормить бутербродами и карамелью из-за морозной погоды — об этом 8 января сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.


«Военнослужащие в ходе занятий по боевой подготовке получают дополнительное питание в виде бутербродов, карамели и горячего чая. Для поддержания иммунитета в солдатский рацион включены витаминные соки, салаты», — сообщили в пресс-службе ЦВО.


На всех полигонах, стрельбищах и парках боевых машин установили специальные пункты обогрева, где солдатам выдают сало, чеснок, хлеб, лук и горячий чай.


«По прогнозам военных метеорологов, сильные морозы сохранятся до конца следующей недели», — добавили в пресс-службе ЦВО.


Справка: 41-я общевойсковая Краснознамённая армия является наследницей 41-й армии ВС СССР. В нынешнем виде существует с 27 июля 1998 года. В 1998–2010 годах армия входила в состав Краснознамённого Сибирского военного округа. С 2010 года — в составе Центрального военного округа ВС России. В 2011 году армия участвовала в учениях «Центр-2011». Штаб 41-й армии находится в Новосибирске.

24 декабря в Новосибирске заметно похолодало. В город пришли аномальные морозы. С самого утра новосибирские таксисты завернули цены в два раза, а градусники на окнах горожан начали сходить с ума.

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