В Новосибирске выбрали самые красивые снежные скульптуры: призы уедут в Омск и Санкт-Петербург

Новосибирцы со своей работой «Арлекин» заняли третье место





В Новосибирске определили победителей традиционного фестиваля снежной скульптуры: в этом году новосибирцы завоевали награду за третье место с композицией «Арлекин».





На втором месте оказалась команда из Омска





На втором месте оказалась команда из Омска, а первое место завоевала команда из Санкт-Петербурга.





Главный приз достался скульпторам из Санкт-Петербурга





В этом году Кубок мэра Новосибирска получила команда из Москвы.





Кубок мэра отправится в Москву





В этом году в фестивале приняли участие 15 команд из разных городов и стран СНГ. Новосибирцам удалось получить только приз за третье место, комиссия экспертов отдала главные награды мастерам из Омска и Санкт-Петербурга.





Всего на фестиваль съехались 15 команд из разных городов России и стран СНГ





Фестиваль снежной скульптуры проводится в Новосибирске уже 19-й раз, и в этом году его темой был выбран Год театра. Работу над своими произведениями скульпторы начали 4 января, и последние штрихи некоторые из участников наносили вплоть до официальной церемонии подведения итогов.





Это 19-й по счёту фестиваль, который проводится в Новосибирске. В этом году темой фестиваля стал Год театра





Снежные скульптуры сооружены в проходе между зданием краеведческого музея и фонтаном в Первомайском сквере. В этом году взрослые работы стояли отдельно от скульптур, которые сделали школьники.





В этом году расположение скульптур изменилось: они установлены между краеведческим музеем и фонтаном в Первомайском сквере





На фестиваль в Новосибирск приехали ещё 14 команд: из Томска, Северска, две команды из Красноярска, команды из Кызыла, Колпашево, Бийска, Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Москвы, Хабаровска, Сочи, Омска и Республики Кыргызстан.





При изготовлении скульптур разрешено использовать только простые инструменты — скребки и лопатки





В прошлом году награды фестиваля уехали к победителям в Монголию, Киргизию и Горно-Алтайск.





В этом году победителями фестиваля стали российские команды





По правилам конкурса организаторы предоставляли каждому участнику снежный блок высотой 3 метра, а также простые инструменты для работы: скребки и лопаты. Использовать электроинструменты, краску и электроосветительные приборы для украшения было запрещено.







Скульптуры создавались из снежных блоков высотой три метра





Ещё один снежный городок открылся в декабре на площади Ленина — он тоже посвящён Году театра, поэтому ледовые скульптуры и горка оформлены в театральной тематике. НГС опубликовал самые яркие моменты открытия городка. На левом берегу Новосибирска также открылся альтернативный снежный городок — свинский, с гигантской атомной подлодкой и бледной Снегурочкой.

