фоторепортаж

В Новосибирске выбрали самые красивые снежные скульптуры: призы уедут в Омск и Санкт-Петербург

Выставка скульптур продлится до 31 января

Новосибирцы со своей работой «Арлекин» заняли третье место
Новосибирцы со своей работой «Арлекин» заняли третье место


В Новосибирске определили победителей традиционного фестиваля снежной скульптуры: в этом году новосибирцы завоевали награду за третье место с композицией «Арлекин».


На втором месте оказалась команда из Омска
На втором месте оказалась команда из Омска


На втором месте оказалась команда из Омска, а первое место завоевала команда из Санкт-Петербурга.


Главный приз достался скульпторам из Санкт-Петербурга
Главный приз достался скульпторам из Санкт-Петербурга


В этом году Кубок мэра Новосибирска получила команда из Москвы.


Кубок мэра отправится в Москву
Кубок мэра отправится в Москву


В этом году в фестивале приняли участие 15 команд из разных городов и стран СНГ. Новосибирцам удалось получить только приз за третье место, комиссия экспертов отдала главные награды мастерам из Омска и Санкт-Петербурга.


Всего на фестиваль съехались 15 команд из разных городов России и стран СНГ
Всего на фестиваль съехались 15 команд из разных городов России и стран СНГ


Фестиваль снежной скульптуры проводится в Новосибирске уже 19-й раз, и в этом году его темой был выбран Год театра. Работу над своими произведениями скульпторы начали 4 января, и последние штрихи некоторые из участников наносили вплоть до официальной церемонии подведения итогов.


Это 19-й по счёту фестиваль, который проводится в Новосибирске. В этом году темой фестиваля стал Год театра
Это 19-й по счёту фестиваль, который проводится в Новосибирске. В этом году темой фестиваля стал Год театра


Снежные скульптуры сооружены в проходе между зданием краеведческого музея и фонтаном в Первомайском сквере. В этом году взрослые работы стояли отдельно от скульптур, которые сделали школьники.


В этом году расположение скульптур изменилось: они установлены между краеведческим музеем и фонтаном в Первомайском сквере
В этом году расположение скульптур изменилось: они установлены между краеведческим музеем и фонтаном в Первомайском сквере


На фестиваль в Новосибирск приехали ещё 14 команд: из Томска, Северска, две команды из Красноярска, команды из Кызыла, Колпашево, Бийска, Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Москвы, Хабаровска, Сочи, Омска и Республики Кыргызстан.


При изготовлении скульптур разрешено использовать только простые инструменты — скребки и лопатки
При изготовлении скульптур разрешено использовать только простые инструменты — скребки и лопатки


В прошлом году награды фестиваля уехали к победителям в Монголию, Киргизию и Горно-Алтайск.


В этом году победителями фестиваля стали российские команды 
В этом году победителями фестиваля стали российские команды 


По правилам конкурса организаторы предоставляли каждому участнику снежный блок высотой 3 метра, а также простые инструменты для работы: скребки и лопаты. Использовать электроинструменты, краску и электроосветительные приборы для украшения было запрещено.


Скульптуры создавались из снежных блоков высотой три метра
Скульптуры создавались из снежных блоков высотой три метра


Ещё один снежный городок открылся в декабре на площади Ленина — он тоже посвящён Году театра, поэтому ледовые скульптуры и горка оформлены в театральной тематике. НГС опубликовал самые яркие моменты открытия городка. На левом берегу Новосибирска также открылся альтернативный снежный городок — свинский, с гигантской атомной подлодкой и бледной Снегурочкой.

Прочтений: 7738

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (20)20
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено