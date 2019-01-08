Хозяева усыпили собаку и выкинули во двор: соседи написали заявление в полицию

Новые хозяева не запускали пса в квартиру





Накануне, 7 января, в Ленинском районе Новосибирска жители одного из домов усыпили собаку — после этого соседи написали заявление в полицию о жестоком обращении с животными.





Об инциденте, который произошёл утром 7 января, в редакцию НГС написала читательница.





«Собака появилась около двух лет назад у женщины, но хозяйка накануне Нового года умерла. Собака жила нормально, и единственный минус был в том, что она бегала без поводка. Но о ней заботились, кормили её. Хозяйка умерла, а собака оказалась никому не нужна. Женщина проживала со своим дядей <…> который сказал, что собака ему не нужна. По его словам, пристроить собаку куда-нибудь у него не получилось. Я собаку взять не могу, поэтому решила сама её пристроить», — рассказала корреспонденту НГС местная жительница Ирина С.





По её словам, собака была не агрессивной и соседи к ней привыкли. Новые хозяева не запускали пса в квартиру и не хотели идти на компромисс с регулярным выгуливанием.





«Я задала им прямой вопрос, нужна им собака или нет. Они ответили отрицательно.







Мы нашли людей, которые готовы были её забрать.



Уже договорились на 7 января, все было готово. <…> В промежутке с 8 до 11 утра новые хозяева собаку усыпили. Они поставили "укол смерти". Они сами это признают. Объяснили тем, что не смогли ей найти нового хозяина. <…> Они просто бросили в кусты, в сугроб её. Буквально в шести метрах от дома я заметила нескольких псов, которые сидели у тела мёртвой собаки и плакали.







А третья собака бегала вокруг и просила о помощи,



скулила и звала на помощь, лаяла. Картина страшная», — рассказала корреспонденту НГС соседка Ирина С.





Женщина добавила, что после случившегося она вызвала участкового и написала заявление о жестоком обращении с животными. Наличие заявления от Ирины С. подтвердили в областном управлении полиции.





«Заявление было принято, сейчас ведётся проверка», — прокомментировали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.





Согласно ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными), максимальным наказанием за преступление может стать лишение свободы на срок от трёх до пяти лет.





Справка: 19 декабря Госдума в третьем чтении приняла законопроект «Об ответственном обращении с животными» — его внесли на рассмотрение ещё в 2010 году, а приняли только в 2018-м. Теперь животных нельзя убивать, нельзя распространять информацию о жестоком с ними обращении, использовать домашних любимцев в предпринимательской деятельности и содержать дома диких зверей. Кроме того, закон запрещает контактные зоопарки в торговых центрах, барах, кафе и ресторанах.



Недавно директор благотворительного фонда «Варежка» и сети котокафе Murchim Анна Стародуб рассказала, чем новые правила хороши, а где может таиться опасность.