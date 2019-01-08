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В Новосибирске заметили небольших птиц, которые любят есть сало

Новосибирцы увидели на улицах города соек

Чтобы пережить зиму, сойки запасают огромное количество корма
Чтобы пережить зиму, сойки запасают огромное количество корма


В Новосибирске горожане заметили небольших птиц соек, которые постоянно слетаются к кормушкам и любят есть несолёное сало.


Орнитологи рассказали, что сойки широко распространены в Новосибирской области и повсеместно встречаются в лесах и парках города.


«Сойки постоянно живут в городских лесах и парках. В области это очень распространенный вид <…> Зимой сойка разлетается по посёлкам и встречается вообще всюду. Особенно любят сойки бывать в искусственных дубовых насаждениях — желуди их излюбленный корм, но у нас он встречается редко. Как и вороны, сойки весьма всеядны — едят семена хвойных, ягоды, падаль, охотятся на насекомых и мелких позвоночных», — рассказала корреспонденту НГС кандидат биологических наук, руководитель Новосибирского отделения Союза охраны птиц России Елена Шнайдер.


По её словам, сойки устраивают запасы корма по щелям. Птицы запасают огромное количество корма, которого им хватает на всю зиму.


«Зимой они регулярно посещают кормушки, особенно любят несоленое сало», — добавила Елена Шнайдер.


Недавно одну сойку выходили в Центре реабилитации диких животных (ЦРХП). По словам волонтёров, сойки попадают к ним крайне редко.


«Сойка — девочка-красавица, поступила к нам из Первомайского района в угнетённом состоянии, была крайне истощена, не летала. Несколько дней "предновогодней" терапии позволили ей вернуться на волю ещё до окончания новогодних каникул», — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь ЦРХП Алиса Богомолова.


В сентябре в Новосибирске заметили раздобревших перепелов — небольшие птицы остановились в городе ненадолго и вскоре продолжили свой полёт на юг. А одними из первых ближе к осени Новосибирск покинули стрижи — птицы начали улетать в середине августа.

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