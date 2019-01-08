Новосибирцев ждёт трёхдневная рабочая неделя после длинных выходных

Согласно утвержденному Минтруда РФ графику выходных дней на 2019 год, выходной день с субботы, 5 января, перенесён на четверг, 2 мая. Выходной день воскресенья, 6 января, передвинули на пятницу, 3 мая. Также перенесли и субботу, 23 февраля, — выходной день подвинули на 10 мая.

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Александр Сильченко

Фото Ольги Бурлаковой

