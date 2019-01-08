Новосибирцев ждёт трёхдневная рабочая неделя после длинных выходных
Следующие длинные выходные ждут новосибирцев только весной
Будущая рабочая неделя в Новосибирске будет состоять из трёх рабочих дней — она сократилась из-за длинных выходных в честь Нового года.
Следующие длинные выходные ждут новосибирцев только весной.
Согласно утвержденному Минтруда РФ графику выходных дней на 2019 год, выходной день с субботы, 5 января, перенесён на четверг, 2 мая. Выходной день воскресенья, 6 января, передвинули на пятницу, 3 мая. Также перенесли и субботу, 23 февраля, — выходной день подвинули на 10 мая.
По данным аналитиков портала Зарплата.ру, большинство работодателей Новосибирска рассказали, что в этом году сотрудники их компаний не получат 13-ю зарплату. Редакция НГС провела свой опрос среди новосибирцев и узнала, какие премии им дают перед Новым годом и на что они хотят их потратить.
В октябре 2017 года депутат Госдумы из фракции КПРФ предложила сократить новогодние каникулы до четырёх дней и ежегодно отдыхать только с 31 декабря по 3 января включительно.
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Александр Сильченко
Фото Ольги Бурлаковой