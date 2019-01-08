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Новосибирцев ждёт трёхдневная рабочая неделя после длинных выходных

Следующие длинные выходные ждут новосибирцев только весной

Выходные наступят уже через три рабочих дня
Выходные наступят уже через три рабочих дня


Будущая рабочая неделя в Новосибирске будет состоять из трёх рабочих дней — она сократилась из-за длинных выходных в честь Нового года.


Следующие длинные выходные ждут новосибирцев только весной. 


Согласно утвержденному Минтруда РФ графику выходных дней на 2019 год, выходной день с субботы, 5 января, перенесён на четверг, 2 мая. Выходной день воскресенья, 6 января, передвинули на пятницу, 3 мая. Также перенесли и субботу, 23 февраля, — выходной день подвинули на 10 мая.


По данным аналитиков портала Зарплата.ру, большинство работодателей Новосибирска рассказали, что в этом году сотрудники их компаний не получат 13-ю зарплату. Редакция НГС провела свой опрос среди новосибирцев и узнала, какие премии им дают перед Новым годом и на что они хотят их потратить.

В октябре 2017 года депутат Госдумы из фракции КПРФ предложила сократить новогодние каникулы до четырёх дней и ежегодно отдыхать только с 31 декабря по 3 января включительно.

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