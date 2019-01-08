В Октябрьском районе из-за пожара на балконе эвакуировали жильцов многоэтажки

Спасатели по лестнице вывели из подъезда 20 взрослых и 10 детей





Ночью 8 января в Октябрьском районе Новосибирска загорелся балкон одной из многоэтажек — спасатели эвакуировали из подъезда 30 человек.





По информации пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области, пожар случился в семнадцатиэтажке в микрорайоне «Закаменский».





«В 00:08 пожарные выехали на место, в 00:15 прибыли на место. На четвёртом этаже горел балкон. Огнём были повреждены домашние вещи на площади 3 квадратных метра и оконная рама. Личным составом пожарно-спасательного подразделения было эвакуировано 30 человек по лестнице, 20 взрослых и 10 детей. Погибших и травмированных нет», — рассказал корреспонденту НГС начальник пресс-службы Главного управления МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.





По его словам, наиболее вероятная причина пожара — неосторожное обращение с огнём. Также спасатели не исключают, что пожар мог случиться из-за окурка, прилетевшего на балкон с верхних этажей.



Накануне стало известно, что в ночь на понедельник, 7 января, два человека погибли во время пожара в посёлке Коченёво Новосибирской области.