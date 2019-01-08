Водитель «Мазды» погиб во встречной аварии с фурой под Новосибирском

Водитель легковой машины не справился с управлением и выехал на встречку





Утром 8 января на автодороге Р-254 «Иртыш» легковая машина Mazda вылетела на встречку и столкнулась с фурой MAN.





По информации областного управления полиции, авария случилась около 8:00 на 1440-м километре трассы.





«32-летний водитель автомобиля "Мазда" двигался по автодороге Р-254 "Иртыш" со стороны кольца аэропорта Толмачево в сторону посёлка Коченёво. В пути следования на 1440-м километре он не справился с управлением и, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с грузовиком MAN», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.





По информации полицейских, в результате удара водитель легковой машины от полученных травм скончался на месте. Сейчас сотрудники полиции и Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и причины аварии.





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