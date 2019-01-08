Водитель «Мазды» погиб во встречной аварии с фурой под Новосибирском
ДТП случилось на трассе Р-254 «Иртыш»
Утром 8 января на автодороге Р-254 «Иртыш» легковая машина Mazda вылетела на встречку и столкнулась с фурой MAN.
По информации областного управления полиции, авария случилась около 8:00 на 1440-м километре трассы.
«32-летний водитель автомобиля "Мазда" двигался по автодороге Р-254 "Иртыш" со стороны кольца аэропорта Толмачево в сторону посёлка Коченёво. В пути следования на 1440-м километре он не справился с управлением и, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с грузовиком MAN», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
По информации полицейских, в результате удара водитель легковой машины от полученных травм скончался на месте. Сейчас сотрудники полиции и Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и причины аварии.
На днях на улице Станционной произошла ещё одна авария с пострадавшими: автомобиль Infiniti врезался в попутную Honda Fit. В больницу увезли 6-летнего ребёнка и взрослую пассажирку «Хонды».
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Александр Сильченко
Фото Татьяны Кривенко из архива НГС