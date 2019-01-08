Пропавшую новосибирскую школьницу в балетках нашли под Омском

Виктория Щетнева была одета не по погоде: на ногах у пропавшей — летние балетки





Пропавшую в начале января 15-летнюю Викторию Щетеневу нашли живой, — об этом сообщили добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт».



О том, что подросток пропала в Первомайском районе Новосибирска, стало известно 4 января. Тогда добровольцы сообщили, что пропавшая может находиться в другом регионе.



«Её нашли под Омском. Вчера родители должны были её привезти в Новосибирск. Огромная благодарность коллегам из "Лиза Алерт Омск" за оперативность и помощь, оказанную во время поисков. Спасибо всем, кто делал репосты ориентировки, распространял информацию по Сети, отслеживал комментарии и присылал свидетельства», — сообщается на официальной странице поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».



В начале декабря волонтёры добровольного поискового отряда «Лиза Алерт» предупредили новосибирцев о ложной рассылке, в которой сообщается о пропавшем ребёнке.

