Пропавшую новосибирскую школьницу в балетках нашли под Омском
О завершении поисков сообщили волонтёры «Лиза Алерт»
Пропавшую в начале января 15-летнюю Викторию Щетеневу нашли живой, — об этом сообщили добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт».
О том, что подросток пропала в Первомайском районе Новосибирска, стало известно 4 января. Тогда добровольцы сообщили, что пропавшая может находиться в другом регионе.
«Её нашли под Омском. Вчера родители должны были её привезти в Новосибирск. Огромная благодарность коллегам из "Лиза Алерт Омск" за оперативность и помощь, оказанную во время поисков. Спасибо всем, кто делал репосты ориентировки, распространял информацию по Сети, отслеживал комментарии и присылал свидетельства», — сообщается на официальной странице поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».
В начале декабря волонтёры добровольного поискового отряда «Лиза Алерт» предупредили новосибирцев о ложной рассылке, в которой сообщается о пропавшем ребёнке.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Александр Сильченко
Фото Ольги Бурлаковой