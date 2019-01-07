Сибирячка заняла третье место в международном Рождественском полумарафоне
В забеге приняли участие спортсмены из 15 стран
Сегодня в Омске прошёл ежегодный Рождественский полумарафон, среди женщин на дистанции 21 километр третье место заняла жительница Новосибирска — Вера Колечкина. На первом месте оказалась спортсменка из Уфы, на втором — жительница Омска.
Всего в забеге приняли участие 1138 человек из 15 стран, об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
Кроме полумарафона (21 километр), проводятся старты на дистанции 7 километров и 3,5 километра.
Забег проходит по исторической части города, поэтому на своём пути спортсмены увидели узнаваемые архитектурные достопримечательности Омска: Успенский кафедральный собор, здание правительства Омской области, стадион «Динамо», Воскресенский сквер.
Справка: Рождественский полумарафон — первое событие в серии забегов в рамках Сибирского международного марафона. Полумарафон проводится с 1991 года. Он имеет неофициальный статус самого морозного забега в мире и зарегистрирован в Ассоциации международных марафонов и пробегов (AIMS).
В первый день нового года новосибирцы устроили заезд на велосипедах — эта традиция зародилась ещё в 80-х годах прошлого века.
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Виктория Брылёва
Фото ngs55.ru