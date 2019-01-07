Сибирячка заняла третье место в международном Рождественском полумарафоне

В забеге приняли участие спортсмены из 15 стран

Самому юному участнику забега 3 года, самому возрастному — 88 лет
Самому юному участнику забега 3 года, самому возрастному — 88 лет


Сегодня в Омске прошёл ежегодный Рождественский полумарафон, среди женщин на дистанции 21 километр третье место заняла жительница Новосибирска — Вера Колечкина. На первом месте оказалась спортсменка из Уфы, на втором — жительница Омска. 


Всего в забеге приняли участие 1138 человек из 15 стран, об этом сообщает информационное агентство ТАСС. 


Кроме полумарафона (21 километр), проводятся старты на дистанции 7 километров и 3,5 километра.


Забег проходит по исторической части города, поэтому на своём пути спортсмены увидели узнаваемые архитектурные достопримечательности Омска: Успенский кафедральный собор, здание правительства Омской области, стадион «Динамо», Воскресенский сквер.  


Справка: Рождественский полумарафон — первое событие в серии забегов в рамках Сибирского международного марафона. Полумарафон проводится с 1991 года. Он имеет неофициальный статус самого морозного забега в мире и зарегистрирован в Ассоциации международных марафонов и пробегов (AIMS). 


В первый день нового года новосибирцы устроили заезд на велосипедах — эта традиция зародилась ещё в 80-х годах прошлого века.

Прочтений: 745

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено