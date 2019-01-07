Опять поражение: хоккейная «Сибирь» проиграла ХК «Сочи»

«Сибирь» проиграла третью игру подряд

Игра проходила в Сочи, в ледовом Дворце спорта «Большой»
Игра проходила в Сочи, в ледовом Дворце спорта «Большой»


Сегодня, 7 января, в Сочи хоккейная команда «Сибирь» встретилась с командой «Сочи». В гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирцы проиграли команде «Сочи» со счётом 5:3.


В первом периоде на 11-й минуте нападающий новосибирской команды Виктор Комаров забил первую шайбу в ворота соперников и вывел свою команду вперёд. 


Гол Виктора Комарова в первом периоде


Во втором периоде на 34-й минуте соперники забросили сразу две шайбы в ворота «Сибири», разница между забитыми голами составила всего 24 секунды — счёт стал 2:1. 


После двух заброшенных шайб сочинской команды «Сибирь» взяла тайм-аут.  


На 40-й минуте новосибирской команде присудили командный штраф за нарушение численного состава: наказание отбывал нападающий Шейн Принс. 


Третий период начался с удаления игрока «Сибири»: на 44-й минуте на скамью штрафников посадили Дмитрия Саюстова за удар клюшкой.  


За несколько минут в третьем периоде команда «Сочи» забила три гола: на 46-й минуте соперники забили третью шайбу в ворота новосибирцев, на 47-й минуте — четвёртую, на 50-й минуте сочинцы забросили пятую шайбу. 


Ответ новосибирской команды не заставил себя долго ждать. На 52-й минуте защитник «Сибири» Владислав Наумов изменил счёт, забив гол в ворота «Сочи». 


Вторая шайба «Сибири»


Спустя несколько секунд шайбу в ворота соперников забросил новосибирский нападающий Егор Миловзоров — счет стал 5:3. 


Гол Егора Миловзорова 



Ворота «Сибири» защищал Дэнни Тэйлор.


Для «Сибири» новый год начался с поражений: первую игру в 2019-м новосибирская команда проиграла финскому «Йокериту», а в прошлый раз новосибирцы всухую проиграли московскому «Спартаку»


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