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Завернул в ковёр и прыгал на груди: сибиряка обвинили в страшной смерти жены

Задержанного отправили в СИЗО

В обстоятельствах случившегося разбираются следователи
В обстоятельствах случившегося разбираются следователи


В Новосибирской области арестовали 39-летнего жителя Карасука, обвиняемого в гибели гражданской жены от побоев под Новый год.


По версии следствия, сибиряк избил женщину, вместе с которой жил.


«31 декабря 2018 года, в ожидании наступления Нового года, 39-летний мужчина <…> в доме по улице Котовского города Карасука в ходе ссоры со своей 33-летней сожительницей нанёс ей множественные удары деревянным черенком в область головы, ножом в область голени», — сообщил сегодня, 7 января, старший помощник руководителя Следственного управления СК России Дмитрий Чечулин.


После этого, по его данным, сибиряк завернул свою жертву в палас и стал прыгать у неё на груди. В итоге пострадавшая умерла от травм. Полицейские задержали подозреваемого и доставили его в СКР.


Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть).


Как уточнил Дмитрий Чечулин, сибиряку уже предъявили обвинение и поместили его под стражу. По предварительной информации, во время ссоры со своей жертвой обвиняемый был пьян.


В прошлом году НГС рассказывал об уголовном деле в отношении новосибирца, который, по версии следствия, попытался убить любовницу. Следователи сообщали, что мужчина выбросил знакомую с 10-го этажа, но она зацепилась за перила и залезла обратно.

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