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Двух пассажиров «Фольксвагена» увезли в больницу после аварии с тремя авто на Станционной

В ДТП сошлись Volkswagen Polo, UAZ Patriot и Mazda

ДТП случилось недалеко от остановки «Завод Сибсельмаш»
ДТП случилось недалеко от остановки «Завод Сибсельмаш»


Днём в понедельник, 7 января, три машины сошлись в ДТП в Ленинском районе Новосибирска — два пострадавших пассажира после аварии попали в больницу.


Авария с участием трёх авто — Volkswagen Polo, UAZ Patriot и Mazda — случилась в 12:00 возле дома № 37/2 на улице Станционной, сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.


Видео с последствиями этого ДТП появилось в паблике «Новосибирской службы эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте».


Видео: vk.com/act54


«Водитель 1982 года рождения управлял автомобилем "Фольксваген Поло" и <…> совершил столкновение с "УАЗом Патриот", которым управлял водитель 1983 года рождения. Он двигался <…> во встречном направлении», — описали аварию в пресс-службе областной полиции.


В ведомстве добавили, что после этого «Патриот» столкнулся с «Маздой», которая, по предварительной информации, ехала в ту же сторону, что и он.


Участниками ДТП стали три машины: Volkswagen Polo, UAZ Patriot и Mazda
Участниками ДТП стали три машины: Volkswagen Polo, UAZ Patriot и Mazda


Как рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков, после аварии врачи осматривали грудного ребёнка, который мог пострадать в ДТП. В свою очередь в ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что пострадавших детей в аварии нет, но в больницу увезли взрослых пассажиров «Фольсквагена» — 34-летнего мужчину и 52-летнюю женщину.


В полиции уточнили, что дети в аварии не пострадали 
В полиции уточнили, что дети в аварии не пострадали 


По предварительной информации, после ДТП госпитализация понадобилась двум взрослым из «Фольскваген Поло» 
По предварительной информации, после ДТП госпитализация понадобилась двум взрослым из «Фольскваген Поло» 


На месте аварии работал экипаж Муниципальной аварийно-спасательной службы
На месте аварии работал экипаж Муниципальной аварийно-спасательной службы


«Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего», — добавили в областной полиции.
«Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего», — добавили в областной полиции.


Накануне днём на улице Станционной произошла ещё одна авария с пострадавшими: автомобиль Infiniti врезался в попутную Honda Fit. В больницу увезли 6-летнего ребёнка и взрослую пассажирку «Хонды».

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