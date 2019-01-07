Двух пассажиров «Фольксвагена» увезли в больницу после аварии с тремя авто на Станционной
В ДТП сошлись Volkswagen Polo, UAZ Patriot и Mazda
Днём в понедельник, 7 января, три машины сошлись в ДТП в Ленинском районе Новосибирска — два пострадавших пассажира после аварии попали в больницу.
Авария с участием трёх авто — Volkswagen Polo, UAZ Patriot и Mazda — случилась в 12:00 возле дома № 37/2 на улице Станционной, сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Видео с последствиями этого ДТП появилось в паблике «Новосибирской службы эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте».
«Водитель 1982 года рождения управлял автомобилем "Фольксваген Поло" и <…> совершил столкновение с "УАЗом Патриот", которым управлял водитель 1983 года рождения. Он двигался <…> во встречном направлении», — описали аварию в пресс-службе областной полиции.
В ведомстве добавили, что после этого «Патриот» столкнулся с «Маздой», которая, по предварительной информации, ехала в ту же сторону, что и он.
Как рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков, после аварии врачи осматривали грудного ребёнка, который мог пострадать в ДТП. В свою очередь в ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что пострадавших детей в аварии нет, но в больницу увезли взрослых пассажиров «Фольсквагена» — 34-летнего мужчину и 52-летнюю женщину.
Накануне днём на улице Станционной произошла ещё одна авария с пострадавшими: автомобиль Infiniti врезался в попутную Honda Fit. В больницу увезли 6-летнего ребёнка и взрослую пассажирку «Хонды».
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Ольга Хмелевская
Фото Муниципальной аварийно спасательной службы (vk.com/mass54)
Видео предоставлено пабликом «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» (vk.com/act54)