Двух пассажиров «Фольксвагена» увезли в больницу после аварии с тремя авто на Станционной

ДТП случилось недалеко от остановки «Завод Сибсельмаш»





Днём в понедельник, 7 января, три машины сошлись в ДТП в Ленинском районе Новосибирска — два пострадавших пассажира после аварии попали в больницу.







Авария с участием трёх авто — Volkswagen Polo, UAZ Patriot и Mazda — случилась в 12:00 возле дома № 37/2 на улице Станционной, сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.





Видео с последствиями этого ДТП появилось в паблике «Новосибирской службы эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте».







Видео: vk.com/act54





«Водитель 1982 года рождения управлял автомобилем "Фольксваген Поло" и <…> совершил столкновение с "УАЗом Патриот", которым управлял водитель 1983 года рождения. Он двигался <…> во встречном направлении», — описали аварию в пресс-службе областной полиции.





В ведомстве добавили, что после этого «Патриот» столкнулся с «Маздой», которая, по предварительной информации, ехала в ту же сторону, что и он.







Участниками ДТП стали три машины: Volkswagen Polo, UAZ Patriot и Mazda





Как рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков, после аварии врачи осматривали грудного ребёнка, который мог пострадать в ДТП. В свою очередь в ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что пострадавших детей в аварии нет, но в больницу увезли взрослых пассажиров «Фольсквагена» — 34-летнего мужчину и 52-летнюю женщину.







В полиции уточнили, что дети в аварии не пострадали





По предварительной информации, после ДТП госпитализация понадобилась двум взрослым из «Фольскваген Поло»





На месте аварии работал экипаж Муниципальной аварийно-спасательной службы





«Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего», — добавили в областной полиции.





Накануне днём на улице Станционной произошла ещё одна авария с пострадавшими: автомобиль Infiniti врезался в попутную Honda Fit. В больницу увезли 6-летнего ребёнка и взрослую пассажирку «Хонды».

