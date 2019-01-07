К Дому офицеров принесли цветы в память о войне с Наполеоном

Новосибирцы возложили гвоздики и розы к памятнику Михаилу Кутузову

7 января в России отмечается День Победы над войсками французского императора Наполеона Бонапарта в Отечественной войне 1812 года





Сегодня днём 7 января новосибирские военные и кадеты собрались перед Домом офицеров на Красном проспекте, чтобы возложить цветы к бюсту фельдмаршала Михаила Кутузова.





Это мероприятие собравшиеся посвятили победе русского народа в Отечественной войне 1812 года, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.





В Новосибирске приуроченная к празднику церемония прошла на территории Дома офицеров





«По оценкам военных историков, в Отечественной войне 1812 года принимало участие около 30 тысяч сибиряков. Самое крупное военное формирование — 24-я Сибирская дивизия насчитывала более 17 тысяч солдат и офицеров. Она обороняла Смоленск, а в ходе Бородинской битвы — батарею Раевского», — рассказали в пресс-службе ЦВО.





Корреспонденту НГС в оборонном ведомстве уточнили, что в торжественном возложении цветов приняли участие кадеты и представители командования 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа.







Новосибирцы возложили цветы к бюсту фельдмаршала Михаила Кутузова





В войне 1812 года принимало участие около 30 тысяч сибирских военных





Полмесяца назад в Доме офицеров прошло ещё одно необычное публичное мероприятие: новосибирским школьникам показали боевое оружие, изъятое у сирийских террористов.