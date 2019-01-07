подробности

К Дому офицеров принесли цветы в память о войне с Наполеоном

Новосибирцы возложили гвоздики и розы к памятнику Михаилу Кутузову

7 января в России отмечается День Победы над войсками французского императора Наполеона Бонапарта в Отечественной войне 1812 года
7 января в России отмечается День Победы над войсками французского императора Наполеона Бонапарта в Отечественной войне 1812 года


Сегодня днём 7 января новосибирские военные и кадеты собрались перед Домом офицеров на Красном проспекте, чтобы возложить цветы к бюсту фельдмаршала Михаила Кутузова.


Это мероприятие собравшиеся посвятили победе русского народа в Отечественной войне 1812 года, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.


В Новосибирске приуроченная к празднику церемония прошла на территории Дома офицеров
В Новосибирске приуроченная к празднику церемония прошла на территории Дома офицеров


«По оценкам военных историков, в Отечественной войне 1812 года принимало участие около 30 тысяч сибиряков. Самое крупное военное формирование — 24-я Сибирская дивизия насчитывала более 17 тысяч солдат и офицеров. Она обороняла Смоленск, а в ходе Бородинской битвы — батарею Раевского», — рассказали в пресс-службе ЦВО.


Корреспонденту НГС в оборонном ведомстве уточнили, что в торжественном возложении цветов приняли участие кадеты и представители командования 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа.


Новосибирцы возложили цветы к бюсту фельдмаршала Михаила Кутузова
Новосибирцы возложили цветы к бюсту фельдмаршала Михаила Кутузова


В войне 1812 года принимало участие около 30 тысяч сибирских военных
В войне 1812 года принимало участие около 30 тысяч сибирских военных


Полмесяца назад в Доме офицеров прошло ещё одно необычное публичное мероприятие: новосибирским школьникам показали боевое оружие, изъятое у сирийских террористов

Прочтений: 374

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (2)2
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено