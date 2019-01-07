Мохнатые хулиганы: шимпанзе Филя и Люся из зоопарка сделали необычный ремонт в вольере

Поведение шимпанзе напоминает процесс обдирания старых обоев





Посетительница Новосибирского зоопарка Нина Курбаткина сняла забавное видео со сценкой из жизни шимпанзе Фили и Люси: камера запечатлела, как обезьяны пытаются сделать ремонт в вольере.







Видеозаписи сибирячка сделала 5 января. На них шимпанзе сначала срывают кору с вертикально стоящего бревна, а потом принимаются шлифовать ободранную стойку зубами и лапами.









По наблюдениям Нины Курбаткиной, деревянную конструкцию в вольере у шимпанзе рабочие поменяли незадолго до Нового года: Филе и Люсе поставили новые брёвна.





«У них стояла эта конструкция, но она немножко другая была. Убрали всё, им поставили вот эту новую конструкцию, но они (шимпанзе. — Прим.ред.) решили ещё лучше [её сделать], усовершенствовать, чтобы она красивее, что ли, смотрелась», — рассказала посетительница зоопарка.





По словам автора видео, поведение шимпанзе ей показалось необычным и напомнило процесс обдирания старых обоев со стены во время ремонта. Также она отметила, что в последнее время Филя и Люся вообще стали чаще хулиганить.









Шимпанзе Филимон и Люсьена поселились в Новосибирском зоопарке в декабре 2016 года — после того как алтайские таможенники забрали их у контрабандиста. По оценке специалистов, малышам на тот момент было около двух лет. Когда детёнышей шимпанзе привезли в зоопарк, они первое время очень всего боялись, а у самки оказались сломаны 2 пальца на руке.





Месяц назад работники зоопарка решили удивить Филю и Люсю и насыпали им в тёплый вольер небольшую горку снега. В итоге шимпанзе стали по очереди хватать холодную массу и даже пробовать её на вкус.