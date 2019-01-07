фоторепортаж

Мохнатые хулиганы: шимпанзе Филя и Люся из зоопарка сделали необычный ремонт в вольере

Обезьяны ободрали деревянную стойку и принялись её старательно полировать

Поведение шимпанзе напоминает процесс обдирания старых обоев 
Поведение шимпанзе напоминает процесс обдирания старых обоев 


Посетительница Новосибирского зоопарка Нина Курбаткина сняла забавное видео со сценкой из жизни шимпанзе Фили и Люси: камера запечатлела, как обезьяны пытаются сделать ремонт в вольере.


Видеозаписи сибирячка сделала 5 января. На них шимпанзе сначала срывают кору с вертикально стоящего бревна, а потом принимаются шлифовать ободранную стойку зубами и лапами. 



По наблюдениям Нины Курбаткиной, деревянную конструкцию в вольере у шимпанзе рабочие поменяли незадолго до Нового года: Филе и Люсе поставили новые брёвна.


«У них стояла эта конструкция, но она немножко другая была. Убрали всё, им поставили вот эту новую конструкцию, но они (шимпанзе. — Прим.ред.) решили ещё лучше [её сделать], усовершенствовать, чтобы она красивее, что ли, смотрелась», — рассказала посетительница зоопарка.


По словам автора видео, поведение шимпанзе ей показалось необычным и напомнило процесс обдирания старых обоев со стены во время ремонта. Также она отметила, что в последнее время Филя и Люся вообще стали чаще хулиганить. 



Шимпанзе Филимон и Люсьена поселились в Новосибирском зоопарке в декабре 2016 года — после того как алтайские таможенники забрали их у контрабандиста. По оценке специалистов, малышам на тот момент было около двух лет. Когда детёнышей шимпанзе привезли в зоопарк, они первое время очень всего боялись, а у самки оказались сломаны 2 пальца на руке


Месяц назад работники зоопарка решили удивить Филю и Люсю и насыпали им в тёплый вольер небольшую горку снега. В итоге шимпанзе стали по очереди хватать холодную массу и даже пробовать её на вкус.

Прочтений: 4253

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено