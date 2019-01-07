Радости материнства: у чакоанских мар в Новосибирском зоопарке родились очаровательные детёныши
Увидеть их можно в павильоне для пингвинов и мелких приматов
Жительница Новосибирска Анна Новикова сфотографировала новорожденных чакоанских мар, которые появились на свет в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило.
По её наблюдениям, детёныши у чакоанских мар родились совсем недавно — посетителям они показались уже после Нового года.
«Я видела двух», — уточнила посетительница зоопарка число новорожденных, добавив, что понаблюдать за зверьками можно в павильоне для пингвинов и мелких приматов.
Чакоанские мары стали частью коллекции зоопарка в 2017 году: эти южноамериканские грызуны приехали в Новосибирск из Московского зоопарка. В том же году у мар родился первый детёныш. В зоопарке рассказывали, что малыш мог ходить с первых минут жизни, но поначалу увидеть его было сложно даже зоологам: родители прятали новорождённого в сене.
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Ольга Хмелевская
Фото и видео Анны Новиковой