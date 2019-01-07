Два человека погибли в загоревшемся доме под Новосибирском
На месте пожара найдены тела мужчины и женщины
В ночь на понедельник, 7 января, два человека погибли во время пожара в посёлке Коченёво Новосибирской области.
Пожар в частном доме на двух хозяев на улице Народной начался в два часа ночи. Пожарные приехали на место спустя 9 минут, в 2:45 они потушили горящий дом, сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
«В результате пожара в квартире
Как рассказал корреспонденту НГС старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин, после тушения пожара на Народной были найдены тела двух погибших: 50-летней женщины и 54-летнего мужчины.
«В настоящее время следователем назначена пожарно-техническая, судебно-медицинские экспертизы», — сообщил Дмитрий Чечулин.
Также он добавил, что, по предварительным данным, пожар начался из-за короткого замыкания электропроводки.
Ранее следователи возбудили уголовное дело о смерти маленьких детей во время пожара, который случился 4 ноября 2018 года в частном доме в Татарске Новосибирской области. В огне погибли два брата — одному из них было два года, второму только исполнилось три месяца.
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова из архива НГС