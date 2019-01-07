Фото: православные новосибирцы провели рождественскую ночь в храмах
Они зажигали свечи, поздравляли друг друга и фотографировались на фоне вертепов
В ночь на 7 января в храмах Новосибирска прошли рождественские богослужения — НГС публикует фотографии из Храма в честь Успения Пресвятой Богородицы на Затулинском жилмассиве.
Праздновать Рождество Христово новосибирцы начали ещё вечером 6 декабря, когда в Нарымском сквере прогремел фейерверк. Ради его запуска полицейские ненадолго перекрыли часть улицы Советской.
Сегодня празднование продолжится. По данным пресс-службы областного правительства, в 12:00 в новогоднем городке на площади Ленина начнётся развлекательная программа «Рождество». Во Дворце культуры железнодорожников пройдёт Рождественская ёлка — в празднике примут участие дети и родители из православных приходов и воскресных школ Новосибирской епархии.
А на территории ледового городка на Михайловской набережной в 19:00 можно будет увидеть салют.
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Ольга Хмелевская
Фото Алексея Иванова