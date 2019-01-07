фоторепортаж

Фото: православные новосибирцы провели рождественскую ночь в храмах

Они зажигали свечи, поздравляли друг друга и фотографировались на фоне вертепов

В Успенском храме на улице Громова прошла ночная литургия в честь Рождества Христова
В Успенском храме на улице Громова прошла ночная литургия в честь Рождества Христова


В ночь на 7 января в храмах Новосибирска прошли рождественские богослужения — НГС публикует фотографии из Храма в честь Успения Пресвятой Богородицы на Затулинском жилмассиве.


На праздничное богослужение в этом храме собрались десятки горожан: во время литургии они зажигали свечи
На праздничное богослужение в этом храме собрались десятки горожан: во время литургии они зажигали свечи


К празднику здание храма украсили рождественской подсветкой
К празднику здание храма украсили рождественской подсветкой


Также на территории храма появился вертеп — маленькая пещера с символическим хлевом, в котором, по преданию, родился Иисус Христос
Также на территории храма появился вертеп — маленькая пещера с символическим хлевом, в котором, по преданию, родился Иисус Христос


Рождество входит в число главных праздников в православии: сегодня верующие вспоминают, как Иисус Христос пришёл в этот мир
Рождество входит в число главных праздников в православии: сегодня верующие вспоминают, как Иисус Христос пришёл в этот мир


Кроме того, этот праздник знаменует окончание Рождественского, или Филиппова поста, который длился 40 дней
Кроме того, этот праздник знаменует окончание Рождественского, или Филиппова поста, который длился 40 дней


Праздновать Рождество Христово новосибирцы начали ещё вечером 6 декабря, когда в Нарымском сквере прогремел фейерверк. Ради его запуска полицейские ненадолго перекрыли часть улицы Советской. 


Поздравлять друг друга с наступающим праздником горожане начали ещё накануне
Поздравлять друг друга с наступающим праздником горожане начали ещё накануне


Сегодня празднование продолжится. По данным пресс-службы областного правительства, в 12:00 в новогоднем городке на площади Ленина начнётся развлекательная программа «Рождество». Во Дворце культуры железнодорожников пройдёт Рождественская ёлка — в празднике примут участие дети и родители из православных приходов и воскресных школ Новосибирской епархии. 


А на территории ледового городка на Михайловской набережной в 19:00 можно будет увидеть салют

Прочтений: 4729

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (32)32
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено