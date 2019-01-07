Фото: православные новосибирцы провели рождественскую ночь в храмах

Они зажигали свечи, поздравляли друг друга и фотографировались на фоне вертепов

В Успенском храме на улице Громова прошла ночная литургия в честь Рождества Христова





В ночь на 7 января в храмах Новосибирска прошли рождественские богослужения — НГС публикует фотографии из Храма в честь Успения Пресвятой Богородицы на Затулинском жилмассиве.







На праздничное богослужение в этом храме собрались десятки горожан: во время литургии они зажигали свечи





К празднику здание храма украсили рождественской подсветкой





Также на территории храма появился вертеп — маленькая пещера с символическим хлевом, в котором, по преданию, родился Иисус Христос





Рождество входит в число главных праздников в православии: сегодня верующие вспоминают, как Иисус Христос пришёл в этот мир





Кроме того, этот праздник знаменует окончание Рождественского, или Филиппова поста, который длился 40 дней





Праздновать Рождество Христово новосибирцы начали ещё вечером 6 декабря, когда в Нарымском сквере прогремел фейерверк. Ради его запуска полицейские ненадолго перекрыли часть улицы Советской.





Поздравлять друг друга с наступающим праздником горожане начали ещё накануне





Сегодня празднование продолжится. По данным пресс-службы областного правительства, в 12:00 в новогоднем городке на площади Ленина начнётся развлекательная программа «Рождество». Во Дворце культуры железнодорожников пройдёт Рождественская ёлка — в празднике примут участие дети и родители из православных приходов и воскресных школ Новосибирской епархии.





А на территории ледового городка на Михайловской набережной в 19:00 можно будет увидеть салют.

