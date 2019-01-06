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Новосибирская группа «Буерак» выпустила мини-альбом

В него вошло три песни

Исполнители анонсировали ближайшие выступления в Москве и Санкт-Петербурге.
Исполнители анонсировали ближайшие выступления в Москве и Санкт-Петербурге.


В воскресенье, 6 января, новосибирская постпанк-группа «Буерак» опубликовала мини-альбом  «ГОТИКА».


В альбом вошли три песни: «Цветы», «Мой город» и «Я не боюсь темноты». Также исполнители анонсировали два ближайших концерта, которые пройдут весной. В официальной группе сообщается, что ближайшие выступления состоятся 30 и 31 марта в Москве и Санкт-Петербурге. 




В конце октября клип группы на песню «Нет любви» попал в ротацию телеканала MTV Россия. Ранее исполнители записали песню про «Бесплатный вход» на территории крематория.


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