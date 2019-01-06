«Мужики, помогите»: автобус с пассажирами сломался на холодной ночной трассе
Им на помощь пришли дорожные мастера
Ночью 6 января дорожники спасли пассажирский автобус на трассе в Новосибирской области — он сломался, и люди в нём сильно замёрзли. Один из дорожников, спасших пассажиров, рассказал НГС, как всё произошло.
Поздно вечером 5 января дорожники патрулировали трассы, и на 1351-м километре дороги Р-254 «Иртыш» в Чулымском районе Новосибирской области они обнаружили сломанный автобус Volkswagen с 13 пассажирами в салоне, сообщили в пресс-службе Федерального управления автомобильных дорог «Сибирь» (ФКУ «Сибуправтодор»).
Автобус ехал из райцентра Хабары Алтайского края в Омск и был вынужден остановиться из-за поломки помпы.
«Мы к ним подъехали, они сказали, что стоят уже около часа: "Никто не останавливается, выходим, руками машем, голосуем, но никто не останавливается". Мужики, говорят, помогите — надо помпу заменить, а гаража нет тёплого»,
— рассказал корресподенту НГС мастер Чулымского ДРСУ Александр Власенко.
По его словам, в момент, когда они подъехали к автобусу, его окна заледенели, а пассажиры жаловались, что сильно замёрзли. Среди них не было детей, только взрослые мужчины и одна женщина — они из Киргизии и ехали на заработки.
Дорожники отвезли пассажиров в ближайшее кафе в 20 километрах от места поломки, а водителя и двух помощников — в гараж. В 2:30 они уже починили автобус и поехали дальше.
«На последующие дни новогодних каникул синоптики прогнозируют снег. Дорожники готовы работать в усиленном режиме для обеспечения бесперебойного проезда по федеральным дорогам.
Напоминаем водителям о необходимости контролировать исправность автомобиля и собственное состояние перед выездом на междугородний маршрут, соблюдать безопасную скорость во время движения», — отметили в управлении автомобильных дорог «Сибирь».
В случае экстренных ситуаций дорожники посоветовали звонить на номер 112.
Сегодня также минтранс и ТУАД выехали на трассу, чтобы оценить качество уборки дорог в Новосибирской области. Во время проверки они обнаружили на дорогах снежные валы, из-за которых автомобилисты не видят главную дорогу и рискуют попасть в ДТП.
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Мария Морсина
Фото Федерального управления автомобильных дорог «Сибирь»