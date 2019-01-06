«Мужики, помогите»: автобус с пассажирами сломался на холодной ночной трассе

Дорожники патрулировали трассу, когда увидели замёрзший автобус. Один из мастеров пояснил, что во время спасения пассажиров ему было не до фотографий, поэтому фото из архива управления

Ночью 6 января дорожники спасли пассажирский автобус на трассе в Новосибирской области — он сломался, и люди в нём сильно замёрзли. Один из дорожников, спасших пассажиров, рассказал НГС, как всё произошло.







Поздно вечером 5 января дорожники патрулировали трассы, и на 1351-м километре дороги Р-254 «Иртыш» в Чулымском районе Новосибирской области они обнаружили сломанный автобус Volkswagen с 13 пассажирами в салоне, сообщили в пресс-службе Федерального управления автомобильных дорог «Сибирь» (ФКУ «Сибуправтодор»).







Автобус ехал из райцентра Хабары Алтайского края в Омск и был вынужден остановиться из-за поломки помпы.







«Мы к ним подъехали, они сказали, что стоят уже около часа: "Никто не останавливается, выходим, руками машем, голосуем, но никто не останавливается". Мужики, говорят, помогите — надо помпу заменить, а гаража нет тёплого»,





— рассказал корресподенту НГС мастер Чулымского ДРСУ Александр Власенко.







По его словам, в момент, когда они подъехали к автобусу, его окна заледенели, а пассажиры жаловались, что сильно замёрзли. Среди них не было детей, только взрослые мужчины и одна женщина — они из Киргизии и ехали на заработки.







Дорожники отвезли пассажиров в ближайшее кафе в 20 километрах от места поломки, а водителя и двух помощников — в гараж. В 2:30 они уже починили автобус и поехали дальше.







«На последующие дни новогодних каникул синоптики прогнозируют снег. Дорожники готовы работать в усиленном режиме для обеспечения бесперебойного проезда по федеральным дорогам.





Напоминаем водителям о необходимости контролировать исправность автомобиля и собственное состояние перед выездом на междугородний маршрут, соблюдать безопасную скорость во время движения», — отметили в управлении автомобильных дорог «Сибирь».







В случае экстренных ситуаций дорожники посоветовали звонить на номер 112.







Сегодня также минтранс и ТУАД выехали на трассу, чтобы оценить качество уборки дорог в Новосибирской области. Во время проверки они обнаружили на дорогах снежные валы, из-за которых автомобилисты не видят главную дорогу и рискуют попасть в ДТП.

